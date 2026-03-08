GEFRON apreende cerca de 5 kg de drogas e prende dois suspeitos em ramal no interior do Acre

Uma ação do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), que faz parte da operação Protetor das Fronteiras, resultou na apreensão de aproximadamente 5 quilos de maconha e na prisão de dois suspeitos na madrugada deste domingo (08), no município de Mâncio Lima, no interior do Acre.

A ocorrência foi registrada no ramal do Batoque, durante uma operação de rotina realizada pelas equipes que atuam no combate ao tráfico de drogas na região de fronteira. Durante o patrulhamento, os agentes abordaram os suspeitos e encontraram a droga que estava sendo transportada.

Os dois envolvidos foram detidos no local e encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram à disposição da Justiça e devem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O GEFRON tem intensificado as operações em municípios próximos à faixa de fronteira do Acre, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e outros crimes transfronteiriços, além de reforçar a segurança em áreas consideradas rotas utilizadas por organizações criminosas.