09/03/2026
Gefron prende dois suspeitos, apreende menor e retira 5 kg de drogas de circulação no interior do Acre

A apreensão representa um prejuízo de aproximadamente R$ 24 mil ao crime organizado

De acordo com informações das autoridades, os suspeitos trafegavam em uma motocicleta quando foram abordados pelos agentes
Os suspeitos trafegavam em uma motocicleta quando foram abordados pelos agentes | Foto: Ascom

Uma ação das forças de segurança resultou na apreensão de aproximadamente cinco quilos de entorpecentes e na prisão de dois suspeitos, além da apreensão de um menor de idade, no município de Mâncio Lima, no interior do Acre.

A operação foi realizada na noite de sábado (7) e contou com equipes do Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron), vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp).

De acordo com informações das autoridades, os suspeitos trafegavam em uma motocicleta quando foram abordados pelos agentes durante patrulhamento em ramais do município, nas proximidades do Ramal do Batoque. Durante a revista, os policiais encontraram cerca de cinco quilos de maconha que estavam sendo transportados pelo grupo.

Diante da situação, os dois adultos foram presos e o menor apreendido. Todos foram encaminhados, juntamente com o entorpecente, para a delegacia da Polícia Civil do Acre em Cruzeiro do Sul, onde foram realizados os procedimentos legais.

A ação faz parte da Operação Protetor das Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem como objetivo intensificar o combate a crimes transfronteiriços, como tráfico de drogas, contrabando e outras atividades ilegais na faixa de fronteira.

Segundo estimativas das forças de segurança, a apreensão representa um prejuízo de aproximadamente R$ 24 mil ao crime organizado.

