Gestão de Railson conquista credenciamento da UBS Fluvial de Feijó em pouco mais de um ano

Feijó celebrou uma conquista significativa na área da saúde pública ao obter o credenciamento da Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Pedro Rodrigues Cavalcante, conforme publicado na Portaria GM/MS nº 10.345, datada de 13 de março de 2026. Essa vitória é fruto do esforço conjunto da gestão do prefeito Railson Ferreira, da secretária municipal de saúde Gracilene Freitas e de toda a equipe da Secretaria de Saúde, que priorizou a regularização da UBS Fluvial para garantir um atendimento adequado às comunidades ribeirinhas.

O caminho até essa conquista foi repleto de desafios burocráticos e exigências técnicas. O município teve que organizar uma vasta documentação da embarcação e realizar a inscrição da unidade junto à Marinha do Brasil. Após essa etapa inicial, o projeto da UBS Fluvial foi reformulado e submetido à análise da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e da Comissão Intergestores Regional (CIR), recebendo parecer favorável. Com a documentação completa, o Ministério da Saúde realizou uma análise final e oficializou o credenciamento.

Essa nova fase representa um avanço significativo para a saúde no município, especialmente porque, até o momento, a UBS Fluvial era mantida com recursos próprios. Com o credenciamento, a unidade passará a receber verba federal, o que não só fortalecerá o atendimento, mas também possibilitará a ampliação das ações de saúde destinadas às populações ribeirinhas.

O prefeito Railson Ferreira enfatizou que o apoio financeiro do governo federal permitirá uma melhor organização na gestão dos serviços de saúde, assegurando maior assistência às comunidades em regiões de difícil acesso. Essa conquista reforça o compromisso da administração municipal em promover um cuidado de qualidade na saúde pública em Feijó, beneficiando diretamente aqueles que mais necessitam.