Gladson apoia Flávio Bolsonaro à Presidência, mas critica ‘guerra’ entre esquerda e direita

09/03/2026
ContilNet
Gladson diz seu pré-candidato à presidência do Brasil é o senador Flávio Bolsonaro
Gladson diz seu pré-candidato à presidência do Brasil é o senador Flávio Bolsonaro/Foto: Juan Diaz/ContilNet

O governador Gladson Camelí fez questão de afirmar, durante um encontro que oficializou a união do Progressistas com o Partido Liberal (PL), nesta segunda-feira (9), que seu pré-candidato à presidência do Brasil é o senador Flávio Bolsonaro.

Mesmo tendo feito críticas à família Bolsonaro em outras ocasiões, o governador pontuou que o filho do ex-presidente é sua opção em 2026. Na ocasião, ele disse que é preciso cessar no Brasil a disputa entre esquerda e direita.

“É o Flávio Bolsonaro. As críticas que eu sempre fiz foram críticas construtivas no sentido do quê? De parar com essa guerra política que estava tendo dentro do país, esquerda com direita, porque quem está perdendo é a população”, afirmou o chefe do Executivo.

“No período eleitoral, nós vamos trabalhar para que possamos discutir o que é melhor, mas, enquanto isso, temos que governar. Você não sabe o quanto foi difícil, no momento daquelas turbulências políticas a nível nacional, o quanto isso prejudicou a nós, governadores”, concluiu.

Sobre o evento

Nesta segunda-feira, na sede do Progressistas, foi oficializada também a chapa com Mailza ao Governo e Gladson e Márcio Bittar ao Senado, já que serão duas vagas disponíveis no pleito deste ano.

Além do PL, outros partidos também entraram para a aliança, como o União Brasil, Podemos, Solidariedade, PDT, PSDB, PRD, DC e Cidadania.

