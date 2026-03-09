Gladson comemora aliança com o PL e Bittar para as eleições de 2026: “É um presente”

O governador Gladson Camelí comemorou a aliança do Progressistas com o Partido Liberal (PL), oficializada nesta segunda-feira (9), em torno da pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao Palácio Rio Branco em 2026.

Gladson disse que a parceria é um “presente”.

“Primeiramente, é muito positiva. É um presente para as nossas lideranças, onde nós vamos indicar a candidatura do senador Marcio Bittar à reeleição. Vamos sair fortalecidos com vários candidatos a deputado federal e estadual. Enfim, é para que a gente tenha êxito nas eleições de 2026”, disse o governador.

Na ocasião, foi oficializada também a chapa com Gladson e Marcio Bittar ao Senado, já que serão duas vagas disponíveis.

Além do PL, outros partidos também entraram para a aliança, como o União Brasil, Podemos, Solidariedade, PDT, PSDB, PRD, DC e Cidadania.