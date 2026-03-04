04/03/2026
ContilPop
Princesa Beatrice é citada como testemunha em e-mails sobre o caso Epstein
Filha de Doria está namorando filho de Pamela Anderson; saiba quem é o eleito
Horóscopo 2026: confira a previsão desta quarta-feira para seu signo
Breno faz ameaças e promete reviravolta no BBB 26 após ouvir planos de rivais
Gorillaz lança “The Mountain”, álbum introspectivo que mistura influências globais e reflexões sobre vida
Como está Valeria, namorada de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas
Que horas começa a Lua de Sangue? Veja o melhor horário para observar o eclipse lunar
Com quase 4 mil lojas e atuação em 16 países, O Boticário é o maior varejo de beleza do mundo
Zendaya e Tom Holland se casaram, afirma estilista e amigo íntimo da atriz
Chico Buarque x Ratinho: Justiça procura apresentador na sede do SBT

Gladson e Bocalom têm um mês para renunciar e disputar as eleições deste ano

A regra da desincompatibilização está prevista na legislação eleitoral e estabelece prazos específicos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Gladson e Bocalom têm um mês para afastarem-se de seus cargos/Foto: Reprodução

A partir desta quarta-feira, 4 de março, começa a contar o prazo final para que governadores e prefeitos deixem seus cargos caso queiram concorrer a outros postos nas eleições deste ano. Pela legislação eleitoral brasileira, o dia 4 de abril é a data-limite para a desincompatibilização.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

No Acre, dois dos principais nomes da política local estão diretamente envolvidos nessa regra: o governador Gladson Camelí e o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom.

Gladson pretende disputar uma vaga ao Senado Federal. Para isso, precisa renunciar ao governo até o início de abril. Caso confirme a saída, quem assume o comando do Estado é a vice-governadora Mailza Assis, que passa a exercer o mandato até o fim do período.

VEJA MAIS: Após deixar o PL, Bocalom já está em Brasília e se reúne com Aécio para discutir filiação ao PSDB

Em Rio Branco, Bocalom também terá que deixar o cargo se mantiver o plano de disputar o governo do Estado. Com a eventual renúncia do prefeito, o vice-prefeito Alysson Bestene assume a administração municipal.

Alysson, Mailza e Gladson em agenda no PP/Foto: Reprodução

A regra da desincompatibilização está prevista na legislação eleitoral e estabelece prazos específicos para que ocupantes de cargos no Executivo possam concorrer a outras funções, evitando o uso da estrutura administrativa em benefício de candidaturas.

Com o calendário avançando, os próximos 30 dias serão decisivos para a definição oficial dos movimentos de Gladson e Bocalom no cenário eleitoral acreano.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.