Gladson e Pedro Pascoal entregam nova sede do Samu e frota de ambulâncias

O governador Gladson Camelí e o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, inauguraram nesta quarta-feira (18) a nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), localizada na Avenida Ceará.

A obra custou R$ 12.123.260, com recursos investidos pelo Acreprevidência. A nova sede conta com um espaço mais amplo, novos equipamentos tecnológicos e a possibilidade de integrar a base do Samu na capital com as unidades do interior do estado.

O governador Gladson Camelí afirmou que a entrega é mais uma de suas promessas de governo cumpridas. Segundo ele, todo investimento em saúde é fundamental.

“Investir em saúde é investir em salvar vidas e cuidar das pessoas. O Samu desempenha um papel essencial ao oferecer atendimento prioritário. Cabe a mim, como governador, e ao secretário de Saúde criar condições para reestruturar todas as unidades que necessitam de melhorias, além de aumentar as unidades em municípios que ainda não têm um SAMU, proporcionando mais equipamentos para lá”, disse o governador.

“Esta nova sede do Samu na capital é a prova do investimento de mais de 12 milhões. Essa obra foi finalizada, graças a Deus. Estou cumprindo minha meta desde o ano passado de continuar com os trabalhos até a minha saída”, concluiu.

O secretário Pedro Pascoal celebrou a nova conquista para a saúde do Acre, ressaltando que a estrutura beneficiará ainda mais a população e os trabalhadores.

“Estamos entregando uma base com toda a estrutura e equipamentos de ponta. É importante agradecer a toda a equipe do Acreprevidência, em nome do Assis, que viabilizou essa construção em tempo recorde. Tínhamos um projeto que ainda estava no papel e, com a ajuda do Acreprevidência, conseguimos realizá-lo rapidamente”, afirmou o titular da Sesacre.

“Agora temos uma base estadual centralizada em um ponto estratégico da cidade, garantindo um tempo de resposta mais rápido. Podemos assegurar um atendimento eficaz para a nossa população. Enfim, estamos entregando uma base que a população do Acre merece, proporcionando aos servidores todo o conforto necessário para um trabalho efetivo”, acrescentou.

Novas ambulâncias

Durante a inauguração da nova sede, o governo também anunciou a aquisição de 18 novas ambulâncias: três de suporte avançado, dez do tipo B (Suporte Básico de Vida) e cinco do tipo D (Suporte Avançado – UTI Móvel). Além disso, foram adquiridos equipamentos essenciais para a ampliação e modernização do Samu, como 116 pares de botas de cano médio, destinadas aos servidores do Samu, reforçando as condições adequadas de trabalho e segurança para as equipes que atuam no atendimento de urgência e emergência.