Gladson inaugura Faculdade Estadual do Acre e anuncia data de vestibular; confira

O governador Gladson Camelí realizou nesta quinta-feira (26) a assinatura do decreto que oficializa a criação da Faculdade Estadual do Acre (FEAC) e a inauguração de sua primeira etapa. A obra está localizada no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco.

A entrega do espaço é fruto de uma união entre a Secretaria de Estado de Educação (SEE), o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC) – que vai gerenciar o espaço – e a Secretaria de Obras Públicas do Estado (Seop), responsável pela construção.

Os investimentos são de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para a implantação da instituição, abrangendo infraestrutura, recursos humanos, tecnologia e gestão acadêmica, além da aquisição de mobiliário e equipamentos.

A FEAC é vista pelo governo como um marco histórico para a educação superior pública, voltada à expansão do ensino superior gratuito. Serão ofertadas pelo menos 240 vagas a cada semestre nos cursos de Gestão Pública, Gestão de Agronegócio e Comércio Exterior.

O IEPTEC realizará, a cada semestre, um vestibular gratuito para a seleção dos futuros estudantes. O primeiro ocorrerá nos dias 22 e 29 de novembro de 2026.

Outros cursos devem ser ofertados futuramente pela faculdade estadual.

O governador Gladson Camelí afirmou que a entrega da primeira faculdade é o cumprimento de mais uma de suas promessas de governo. “Estamos criando a primeira faculdade do estado no nosso governo. Aqui foram investidos 30 milhões de reais, e o primeiro vestibular já está marcado para novembro. Isso vai elevar a educação e dar oportunidades para os nossos jovens terem êxito em suas vidas”, pontuou.

“O sentimento que tenho é de gratidão, por um dever cumprido. Estamos realizando o sonho de vários jovens que desejam ingressar na vida privada. Precisamos diminuir o déficit de desemprego. E como podemos fazer isso? Com educação, capacitação para que eles possam exercer qualquer cargo”, finalizou.

Quem também comemorou a entrega foi o secretário de Educação, Aberson Carvalho: “um compromisso de governo, um compromisso político da eleição de 2018, da eleição de 2022, que estava no nosso plano de governo: a criação da nossa faculdade, universidade estadual. Hoje, o governador Gladson Cameli cumpre 98% das promessas da educação. Isso se consolida hoje com esse marco da criação da faculdade estadual. Isso garantirá que, em 2027 e 2028, nos 22 municípios, possamos ter alunos sendo formados nas nossas escolas.”

O presidente do IEPTEC, Alirio Wanderley, afirmou que a entrega da primeira faculdade estadual do Acre é resultado de uma união de esforços. “Isso mostra a união entre as secretarias, que sempre gostamos de destacar. A união das secretarias faz isso, faz uma faculdade, faz tudo andar do jeito que o governador deseja. E quando falamos sobre nossa escola aqui, não será somente uma faculdade; será um centro de referência do Segundo Distrito. Sempre lembrando que aqui teremos cursos técnicos também. Nossos alunos da área técnica virão para cá para continuar os cursos; no IEPTEC, já passamos de mil alunos em 2022 para mais de 20 mil alunos em 2026”, concluiu.