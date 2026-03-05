Gladson pede desculpa a vereadores e diz que vai ‘desenterrar a cabeça de burro do hospital de Feijó’

05/03/2026
Gladson durante Encontro de Vereadores, em Rio Branco
Gladson durante Encontro de Vereadores, em Rio Branco/Foto: ContilNet

Durante participação no 2º Encontro de Vereadores do Acre, realizado nesta quinta-feira (5), em Rio Branco, o governador Gladson Camelí pediu desculpas públicas aos vereadores de Feijó pelos problemas relacionados à reforma do hospital do município.

A declaração foi feita ao reconhecer a presença de parlamentares da cidade no evento. O governador afirmou que o governo do estado assumirá a responsabilidade pelos transtornos envolvendo a obra.

“Aqui estão os vereadores de Feijó. Quero aqui publicamente pedir desculpas pelos transtornos que aconteceram. Foram várias situações que não dependem só do governo, mas eu assumo a responsabilidade”, disse.

Gladson afirmou que pretende resolver a situação e entregar o que foi prometido à população do município.

“Da mesma forma que eu fui lá pedir o voto de vocês, eu venho aqui publicamente pedir desculpas e dizer que agora vou entregar o que foi comprometido”, declarou.

Em tom informal, o governador também afirmou que pretende “desenterrar a cabeça de burro” do hospital de Feijó, expressão popular usada para se referir a problemas que travam obras ou projetos.

LEIA TAMBÉM: Aleac debate a situação da reforma do Hospital de Feijó após protestos; Governo participa

“Saibam que eu vou desenterrar essa cabeça de burro no hospital de lá”, afirmou.

O tema da reforma do Hospital de Feijó ganhou destaque recentemente após moradores da região bloquearem a BR-364 em protesto contra as condições da unidade de saúde. A manifestação cobrou melhorias na estrutura e na qualidade do atendimento à população.

O hospital é a principal unidade de saúde pública do município e atende moradores da cidade e de comunidades da região.

