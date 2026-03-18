18/03/2026
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Gladson quebra silêncio sobre condenação de presidente do Iapen: “Não sou juiz”

Em declaração exclusiva, o chefe do Executivo estadual adotou uma postura de cautela

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Gladson falou sobre a condenação do presidente do Iapen
Gladson falou sobre a condenação do presidente do Iapen| Foto: ContilNet

O governador Gladson Camelí (PP) reagiu à decisão judicial que condenou o atual presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), Marcos Frank Costa e Silva, à prisão e à perda do cargo de delegado da Polícia Civil.

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Em declaração exclusiva, o chefe do Executivo estadual adotou uma postura de cautela, garantindo a permanência do gestor na pasta enquanto houver recursos em andamento.

A notícia da condenação de Marcos Frank, que ocupa um dos cargos mais sensíveis da Segurança Pública do Estado, gerou questionamentos imediatos sobre sua continuidade no primeiro escalão. Gladson, no entanto, foi enfático ao afirmar que respeitará o tempo do Judiciário e o amplo direito de defesa do aliado.

“Eu tô aguardando que a justiça se manifeste. Ele recorreu da condenação. Eu não posso é eu ser o juiz de quem vai condenar ou não”, pontuou Camelí.

LEIA TAMBÉM: URGENTE: presidente do Iapen-AC é condenado a prisão e perde cargo de delegado

Para o governador, o fato de a defesa de Marcos Frank estar recorrendo da sentença justifica a manutenção do cargo. Segundo Gladson, a exoneração só ocorreria em um cenário de decisão definitiva e sem alternativas jurídicas.

“Ele está fazendo a sua defesa, com todo o direito, e não tem por que sair não. A não ser que a justiça condene e aí eu não tenha outras coisas a fazer”, declarou o governador.

Entenda a condenação

De acordo com a decisão publicada, o presidente do Iapen foi condenado pelos crimes de disparo de arma de fogo e posse de arma de fogo com sinal identificador adulterado.

A decisão, do dia 11 de março, é resultado de uma investigação iniciada em fevereiro de 2024, após o réu efetuar disparos em frente a uma residência no bairro Floresta Sul. Ele também perdeu o cargo público.

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