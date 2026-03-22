Goteiras interrompem jogo de futsal feminino em ginásio de Manoel Urbano

Uma partida de futsal feminino foi parcialmente interrompida na manhã deste domingo (22), em Manoel Urbano, após goteiras surgirem no teto do Ginásio Almiro Ferreira durante uma forte chuva.

Com a água invadindo a quadra, a arbitragem precisou paralisar o jogo por questões de segurança, já que o piso molhado aumentava o risco de quedas e lesões entre as atletas. O confronto só foi retomado após uma interrupção e com adaptações para garantir a continuidade da partida.

O episódio chamou a atenção de torcedores e participantes, principalmente pelo fato de o ginásio ser o único espaço do município com estrutura adequada para sediar competições de maior porte. A situação gerou questionamentos sobre as condições de manutenção do local.

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Atletas e moradores destacaram a importância de melhorias na infraestrutura esportiva, ressaltando que o incentivo ao esporte passa também pela oferta de espaços seguros e adequados. Em períodos de chuva, problemas como infiltrações e goteiras acabam comprometendo não apenas eventos esportivos, mas também outras atividades realizadas no ginásio.

Apesar do transtorno, a partida foi concluída, mas o incidente reforçou a necessidade de atenção do poder público quanto à conservação do principal espaço esportivo da cidade.