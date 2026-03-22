22/03/2026
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Goteiras interrompem jogo de futsal feminino em ginásio de Manoel Urbano

A situação gerou questionamentos sobre as condições de manutenção do local

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Goteiras interrompem jogo de futsal feminino
Goteiras interrompem jogo de futsal feminino/Foto: ContilNet

Uma partida de futsal feminino foi parcialmente interrompida na manhã deste domingo (22), em Manoel Urbano, após goteiras surgirem no teto do Ginásio Almiro Ferreira durante uma forte chuva.

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Com a água invadindo a quadra, a arbitragem precisou paralisar o jogo por questões de segurança, já que o piso molhado aumentava o risco de quedas e lesões entre as atletas. O confronto só foi retomado após uma interrupção e com adaptações para garantir a continuidade da partida.

O episódio chamou a atenção de torcedores e participantes, principalmente pelo fato de o ginásio ser o único espaço do município com estrutura adequada para sediar competições de maior porte. A situação gerou questionamentos sobre as condições de manutenção do local.

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Atletas e moradores destacaram a importância de melhorias na infraestrutura esportiva, ressaltando que o incentivo ao esporte passa também pela oferta de espaços seguros e adequados. Em períodos de chuva, problemas como infiltrações e goteiras acabam comprometendo não apenas eventos esportivos, mas também outras atividades realizadas no ginásio.

Apesar do transtorno, a partida foi concluída, mas o incidente reforçou a necessidade de atenção do poder público quanto à conservação do principal espaço esportivo da cidade.

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