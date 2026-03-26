Governo abre leilão de caminhonete da Polícia Militar na próxima quarta

O mês de abril começará com uma oportunidade estratégica para quem busca adquirir veículos utilitários com preços de leilão. A Secretaria de Estado de Administração (Sead), em parceria com a Polícia Militar do Acre (PMAC), confirmou para a próxima quarta-feira (1º) a abertura de lances para o leilão eletrônico de uma caminhonete oficial da corporação.

O veículo disponível no certame é uma Volkswagen Amarok CD 4×4, modelo robusto e de alta procura no mercado regional. De acordo com a classificação do edital, o lote é considerado “recuperável”. Isso significa que, embora apresente avarias, o automóvel possui viabilidade técnica para conserto e pleno reaproveitamento, tornando-se um investimento atrativo para oficinas, revendedores ou particulares.

Como avaliar o lote?

Diferente de outros processos puramente digitais, o Governo do Acre liberou a visitação presencial para que os interessados não comprem “no escuro”. O veículo está custodiado na sede da PMAC, no bairro Chácara Ipê, em Rio Branco. Para vistoriar a caminhonete, o interessado deve realizar um agendamento prévio com a equipe técnica da Polícia Militar pelos telefones: (68) 99903-9952 (Tenente Dineide), (68) 99224-8159 (Sargento Raimundo) ou (68) 98105-1653 (Sargento Luiz Cláudio).

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Regras do Jogo O martelo digital começa a bater às 8h do dia 1º de abril e segue aberto até às 13h do dia 8. Todo o processo do cadastro à oferta de valores acontece exclusivamente pelo portal leiloes.ac.gov.br/gplg/. A Comissão Permanente de Alienação de Bens Móveis alerta: uma vez registrado o lance no sistema, a responsabilidade legal é do arrematante, não sendo permitida a desistência posterior.

Para quem busca mais detalhes jurídicos ou técnicos, a Sead disponibiliza atendimento presencial na Rua do Aviário, nº 253, ou através do e-mail oficial: [email protected].