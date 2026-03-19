19/03/2026
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Governo contrata transporte de cestas básicas para Jordão

Medida foi publicada no Diário Oficial do Estado

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Governo contrata transporte de cestas básicas para Jordão
Governo contrata transporte de cestas básicas para Jordão/Foto: Gleilson Miranda

O Governo do Acre firmou contrato para o transporte de 1.293 cestas básicas destinadas ao município de Jordão, em uma ação voltada ao atendimento de famílias em situação de emergência. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (19) e integra as estratégias de assistência em áreas de difícil acesso.

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De acordo com o documento, o serviço prevê o deslocamento de mais de 32 toneladas de alimentos, saindo de Tarauacá até o destino final. O contrato tem valor global de R$ 59.162,40 e foi realizado por meio de contratação direta, considerando a urgência da demanda e a necessidade de garantir o abastecimento das comunidades afetadas.

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A iniciativa é coordenada pela Defesa Civil Estadual e tem como objetivo assegurar o suporte básico a famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente em regiões isoladas, onde o acesso logístico depende de transporte fluvial.

A ação reforça a importância das políticas públicas emergenciais no estado, principalmente diante de cenários que exigem resposta rápida do poder público para garantir segurança alimentar e minimizar os impactos sociais em municípios do interior.

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