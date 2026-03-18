Governo convoca professores e agentes para o sistema socioeducativo; confira

Uma nova leva de convocações do governo do Acre amplia a contratação de professores temporários. O edital publicado nesta quarta-feira (18), no Diário oficial do Estado (DOE) reitera a reposição de profissionais na rede estadual de ensino.

Na educação, além da chamada já em andamento para professores do processo seletivo simplificado mais recente, um novo edital (nº 098) inclui candidatos aprovados em seleção anterior, de 2023. A convocação contempla áreas como Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Educação Física e Espanhol, com vagas em municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia, Epitaciolândia, Plácido de Castro e Sena Madureira.

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Os professores devem entregar a documentação até o dia 30 de março, nos núcleos da educação ou na sede da Secretaria de Educação em cada município. A lista de exigências inclui documentos pessoais, comprovação de escolaridade, certidões negativas, declarações e atestado médico que comprove aptidão física e mental.

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