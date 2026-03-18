18/03/2026
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Governo convoca professores e agentes para o sistema socioeducativo; confira

Editais ampliam contratação na educação e avançam em nomeações no sistema socioeducativo; prazos seguem até abril

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Novo edital (nº 098) inclui candidatos aprovados em seleção anterior, de 2023.— Foto: Jonathan Lins/Secom Maceió

Uma nova leva de convocações do governo do Acre amplia a contratação de professores temporários. O edital publicado nesta quarta-feira (18), no Diário oficial do Estado (DOE) reitera a reposição de profissionais na rede estadual de ensino.

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Na educação, além da chamada já em andamento para professores do processo seletivo simplificado mais recente, um novo edital (nº 098) inclui candidatos aprovados em seleção anterior, de 2023. A convocação contempla áreas como Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Educação Física e Espanhol, com vagas em municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia, Epitaciolândia, Plácido de Castro e Sena Madureira.

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Os professores devem entregar a documentação até o dia 30 de março, nos núcleos da educação ou na sede da Secretaria de Educação em cada município. A lista de exigências inclui documentos pessoais, comprovação de escolaridade, certidões negativas, declarações e atestado médico que comprove aptidão física e mental.

LEIA A LISTA OFICIAL

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