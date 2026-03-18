18/03/2026
ContilPop
Ex-BBB Pedro Espíndola aciona a Globo na Justiça e pede R$ 4,2 milhões
Bruna Marquezine chama atenção com look ousado no Golden Globes Gala
Mulher filma sexo do namorado com outros homens e viraliza na web
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot flagra chefe com ex em show do Coldplay
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026

Governo cria serviço voluntário de brigadistas para combate a queimadas

Atuação será sem vínculo empregatício

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Acre cria serviço voluntário de brigadistas para combate a queimadas
Acre cria serviço voluntário de brigadistas para combate a queimadas/Foto: Reprodução

O governo do Acre instituiu o Serviço Ambiental Voluntário de Brigadista Florestal, voltado à prevenção, monitoramento e combate a queimadas e incêndios florestais no estado. A medida foi oficializada em decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (18).

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

De acordo com o texto, a atuação será de caráter voluntário, sem geração de vínculo empregatício, previdenciário ou estatutário. Ainda assim, os participantes poderão receber bolsa de natureza indenizatória para custear despesas relacionadas às atividades em campo.

O serviço será coordenado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com apoio técnico do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, responsável por orientar treinamentos e diretrizes operacionais.

LEIA TAMBÉM: Família pede ajuda para mulher em situação de vulnerabilidade

Entre as atribuições do programa estão o monitoramento de áreas de risco, apoio no combate a incêndios e ações de prevenção durante períodos de estiagem, quando aumentam os focos de queimadas no estado.

A seleção dos voluntários será feita por meio de edital público, que vai definir critérios, requisitos e condições de participação. O ingresso ocorrerá mediante assinatura de termo de adesão, com regras sobre direitos, deveres e hipóteses de desligamento.

A iniciativa integra estratégias do governo para fortalecer a resposta a incêndios ambientais e ampliar a atuação preventiva, especialmente em regiões mais vulneráveis durante o período seco.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.