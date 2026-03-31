Governo do Acre anuncia cerimônia de transmissão da faixa governamental

O Governo do Acre anunciou a realização de uma cerimônia de transmissão da faixa governamental, marcada para esta quinta-feira, às 16h40, no Palácio Rio Branco, em Rio Branco.

De acordo com a publicação oficial nas redes sociais, o ato simboliza a passagem de comando e integra a agenda institucional do estado. A solenidade deve reunir autoridades, representantes de instituições e a população.

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A cerimônia é considerada um momento simbólico na política acreana, com destaque para a formalização da transição de gestão e reforço da participação pública no processo.

O convite foi divulgado pelo perfil oficial do governo, que também disponibilizou mais informações por meio do site institucional.