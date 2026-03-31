31/03/2026
ContilPop
Perícia busca digitais e provas na casa de Poze após roubo milionário
Guta Stresser critica ataques sobre envelhecimento e defende sua aparência atual
DNA de gêmeos idênticos impede identificação do pai biológico de um bebê
Bandidos filmaram agressões e roubo na casa de Poze do Rodo
Após comentários sobre seu filho Shantal decide processar influenciadora
Veja a lista de pertences roubados de MC Poze em assalto no Rio
Doméstica viraliza ao listar tarefas que não fazem parte de sua função
Criminosos levam 2 milhões em joias após fazerem MC Poze de refém
Americano quebra recorde ao comer em 28 locais Michelin num dia
Cantor Gusttavo Lima aparece sem aliança e responde fã sobre seu casamento

Marina Silva anuncia saída do ministério e retorno ao Congresso

Ministra agradece equipe e projeta eleições de 2026

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Marina Silva anuncia saída do ministério
Marina Silva anuncia saída do ministério/Foto: Reprodução

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou nesta semana que deixará o comando da pasta e retomará seu mandato no Congresso Nacional. A declaração foi feita por meio das redes sociais, onde a ministra também destacou que pretende atuar politicamente nas próximas eleições.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

No comunicado, Marina afirmou que trabalhará pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. A ministra ressaltou o compromisso com a continuidade do projeto político em curso no país.

Ao fazer um balanço da gestão, Marina agradeceu às equipes do Ministério do Meio Ambiente e dos órgãos vinculados, destacando o trabalho técnico e o empenho dos servidores ao longo dos últimos anos. Segundo ela, a atuação foi marcada por dedicação e compromisso com as políticas ambientais.

LEIA TAMBÉM: Alan Rick projeta eleger até três deputados federais pelo Republicanos

A ministra também mencionou o nome de João Paulo Capobianco como responsável por dar continuidade às ações desenvolvidas na pasta. De acordo com Marina, ele tem conhecimento aprofundado da agenda ambiental e participou diretamente dos avanços obtidos durante a atual gestão.

A publicação foi acompanhada de uma foto ao lado do presidente Lula e de Capobianco, reforçando a mensagem de transição e continuidade dentro do ministério.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.