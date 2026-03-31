Marina Silva anuncia saída do ministério e retorno ao Congresso

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou nesta semana que deixará o comando da pasta e retomará seu mandato no Congresso Nacional. A declaração foi feita por meio das redes sociais, onde a ministra também destacou que pretende atuar politicamente nas próximas eleições.

No comunicado, Marina afirmou que trabalhará pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. A ministra ressaltou o compromisso com a continuidade do projeto político em curso no país.

Ao fazer um balanço da gestão, Marina agradeceu às equipes do Ministério do Meio Ambiente e dos órgãos vinculados, destacando o trabalho técnico e o empenho dos servidores ao longo dos últimos anos. Segundo ela, a atuação foi marcada por dedicação e compromisso com as políticas ambientais.

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A ministra também mencionou o nome de João Paulo Capobianco como responsável por dar continuidade às ações desenvolvidas na pasta. De acordo com Marina, ele tem conhecimento aprofundado da agenda ambiental e participou diretamente dos avanços obtidos durante a atual gestão.

A publicação foi acompanhada de uma foto ao lado do presidente Lula e de Capobianco, reforçando a mensagem de transição e continuidade dentro do ministério.