Governo do Acre coloca terrenos e veículos à venda em leilões abertos ao público; confira

O governo do Acre abriu novos processos de leilão para a venda de bens públicos, incluindo terrenos urbanos em Rio Branco e veículos e máquinas considerados inservíveis pela administração estadual. As ações são coordenadas pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e fazem parte da política de gestão e renovação do patrimônio público.

Entre as iniciativas está o Leilão Presencial Remanescente nº 01/2026, que prevê a comercialização de quatro terrenos localizados na Rua Rio Tejó, no bairro Portal da Amazônia. As áreas variam entre cerca de 368 m² e 562 m², com valores iniciais que vão de R$ 80 mil a R$ 102 mil, somando R$ 378 mil em bens ofertados. O certame ocorrerá no dia 23 de março, às 9h, na sede da Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos (Selic), na Estrada do Aviário, em Rio Branco, com lances mínimos de incremento fixados em R$ 1 mil.

Os interessados poderão efetuar o pagamento à vista ou de forma parcelada. Nesta última modalidade, será exigida entrada mínima de 30% do valor arrematado em até cinco dias úteis, enquanto o saldo restante poderá ser dividido em até 48 parcelas mensais, corrigidas pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Além dos imóveis, o Estado também programou três leilões eletrônicos ao longo de março para a alienação de bens móveis, incluindo veículos da Polícia Militar do Acre (PMAC) e equipamentos pertencentes ao Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre).

O primeiro leilão, iniciado em 6 de março, reúne 21 lotes de máquinas do Deracre, seguido por um certame com 40 veículos da PMAC, com abertura em 20 de março, e outro com nove veículos do Deracre, previsto para começar em 25 de março. Todos serão realizados por meio do Sistema Eletrônico de Leilões do Acre (SEL/AC), que possui mecanismo de prorrogação automática de tempo nos minutos finais para ampliar a competitividade entre os participantes.

Segundo a administração estadual, os processos seguem critérios técnicos de avaliação patrimonial e planejamento da frota pública, com controle realizado por sistemas oficiais que auxiliam na decisão sobre substituição e descarte de veículos. Parte dos lotes inclui materiais classificados como sucata, destinados exclusivamente a empresas habilitadas para desmonte e reaproveitamento, permitindo a reciclagem de peças e a geração de valor econômico a partir dos bens alienados.