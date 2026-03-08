08/03/2026
ContilPop
Governo do Acre homenageia mulheres e destaca papel feminino na construção do estado

Mensagem pelo 8 de março

Governo do Acre homenageia mulheres
Governo do Acre homenageia mulheres/Foto: Reprodução

O Governo do Acre publicou neste domingo (8) uma mensagem em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, destacando o papel das acreanas na construção do desenvolvimento social, econômico e humano do estado.

Divulgado nas redes sociais oficiais, o vídeo institucional ressalta a contribuição das mulheres em diferentes áreas da sociedade e reforça o compromisso da gestão estadual com políticas públicas voltadas à valorização e proteção feminina.

Na mensagem, o governo afirma que a maior riqueza do estado está na força das mulheres que ajudam a construir o Acre diariamente. “Nossa maior riqueza está na força das mulheres que constroem esse estado. Mulheres que cuidam, que ensinam, que produzem”, destaca o vídeo.

O conteúdo também enfatiza que o poder público tem buscado ampliar oportunidades, fortalecer ações de proteção e incentivar a autonomia feminina. “Por isso, o governo trabalha para ampliar oportunidades, fortalecer a proteção e incentivar a autonomia feminina”, diz a publicação.

Governo do Acre homenageia mulheres

Homenagem às mulheres/Foto: Reprodução

A mensagem também ressalta que cada iniciativa desenvolvida busca garantir mais dignidade e respeito às mulheres acreanas. “Cada ação, cada programa, cada investimento é pensado para garantir mais dignidade, mais respeito e mais espaço para que as mulheres acreanas sigam avançando.”

Ao final, o governo presta reconhecimento às mulheres que transformam desafios em coragem e trabalho. “Em cada canto, existe uma mulher fazendo a diferença. Neste Dia da Mulher, o governo do Acre homenageia cada acreana que transforma desafios em coragem e trabalho no futuro. Nosso reconhecimento, nosso respeito e nosso compromisso.”

