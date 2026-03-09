09/03/2026
Governo investe mais de R$ 61 milhões na restauração da Rodovia AC-405, no Vale do Juruá

Obra realizada pelo governo do Acre em Cruzeiro do Sul inclui duas etapas de restauração da rodovia

Obra executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) contempla serviços completos de recomposição estrutural do pavimento. Foto: Marcos Santos/Secom

Com investimento superior a R$ 61 milhões, o governo do Acre tem avançado na restauração da rodovia AC-405, considerada uma das principais vias de ligação no Vale do Juruá. A obra, realizada em duas etapas em Cruzeiro do Sul, busca melhorar a mobilidade urbana, fortalecer a economia local e garantir mais segurança no deslocamento da população.

A primeira etapa da duplicação da rodovia foi entregue em outubro de 2024 e contemplou 11 quilômetros de extensão, no trecho entre a rotatória da Cohab e o aeroporto da cidade. Nesta fase, foram investidos R$ 43 milhões, permitindo melhorias significativas no tráfego e na infraestrutura da região.

Com a entrega da AC-405, um novo capítulo de desenvolvimento se iniciou para o município e para o estado. Foto: Diego Silva/ Secom

Já a segunda etapa prevê a recuperação de 10,3 quilômetros, no trecho que liga o aeroporto ao entroncamento das rodovias AC-405 e AC-407. Para essa fase, estão sendo aplicados R$ 18 milhões, viabilizados por meio de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, além de contrapartida do governo estadual.

Segundo o governador Gladson Camelí, os investimentos em infraestrutura viária são fundamentais para promover desenvolvimento e qualidade de vida no estado.

“Nosso compromisso é com o bem cuidar do Acre e do meu povo. Entregar toda a AC-405 restaurada significa mais segurança, mais mobilidade e mais oportunidades para o Vale do Juruá”, declarou.

A obra é executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e inclui serviços de drenagem, recomposição estrutural do pavimento e aplicação de nova camada asfáltica, além de adequações voltadas à durabilidade da pista e à segurança do tráfego.

Segundo o governador Gladson Camelí, os investimentos em infraestrutura viária são fundamentais para promover desenvolvimento e qualidade de vida. Foto: Diego Silva/Secom

 

