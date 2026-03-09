Governo investe mais de R$ 61 milhões na restauração da Rodovia AC-405, no Vale do Juruá

Com investimento superior a R$ 61 milhões, o governo do Acre tem avançado na restauração da rodovia AC-405, considerada uma das principais vias de ligação no Vale do Juruá. A obra, realizada em duas etapas em Cruzeiro do Sul, busca melhorar a mobilidade urbana, fortalecer a economia local e garantir mais segurança no deslocamento da população.

A primeira etapa da duplicação da rodovia foi entregue em outubro de 2024 e contemplou 11 quilômetros de extensão, no trecho entre a rotatória da Cohab e o aeroporto da cidade. Nesta fase, foram investidos R$ 43 milhões, permitindo melhorias significativas no tráfego e na infraestrutura da região.

LEIA TAMBÉM: Governo anula nomeação de dezenas de aprovados no concurso da Educação; veja lista

Já a segunda etapa prevê a recuperação de 10,3 quilômetros, no trecho que liga o aeroporto ao entroncamento das rodovias AC-405 e AC-407. Para essa fase, estão sendo aplicados R$ 18 milhões, viabilizados por meio de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, além de contrapartida do governo estadual.

Segundo o governador Gladson Camelí, os investimentos em infraestrutura viária são fundamentais para promover desenvolvimento e qualidade de vida no estado.

“Nosso compromisso é com o bem cuidar do Acre e do meu povo. Entregar toda a AC-405 restaurada significa mais segurança, mais mobilidade e mais oportunidades para o Vale do Juruá”, declarou.

A obra é executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e inclui serviços de drenagem, recomposição estrutural do pavimento e aplicação de nova camada asfáltica, além de adequações voltadas à durabilidade da pista e à segurança do tráfego.