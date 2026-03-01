O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), lançou nesta segunda-feira (2), em frente ao Palácio Rio Branco, a campanha Compra Premiada. A ação ocorre em parceria com a Rede Ativa e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

A iniciativa tem como objetivo estimular o consumo no comércio local ao longo de março, mês em que se celebra o Dia do Consumidor, além de contribuir para o fortalecimento da economia no período pós-Carnaval. A campanha será realizada nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul até o dia 31.

Para incentivar as compras, serão sorteados prêmios como iPhones 17, uma moto CG 150 Fan e televisores de 50 polegadas. A cada R$ 50 em compras nos estabelecimentos credenciados, o consumidor receberá um cupom para participar do sorteio, previsto para o dia 10 de abril. A expectativa é envolver cerca de 200 empreendimentos nos dois municípios.

O governador Gladson Camelí destacou que o fortalecimento do comércio é um dos caminhos para promover desenvolvimento socioeconômico mais inclusivo. “Eu sempre tenho dito nos meus pronunciamentos que precisamos diminuir as diferenças sociais no Acre. Mas para colocarmos esse propósito em prática precisamos de ações concretas que gerem emprego e renda”, afirmou.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, explicou que a campanha busca envolver empresas de diferentes regiões das cidades. Segundo ele, a adesão não se restringe ao Centro, incluindo estabelecimentos de diversos bairros e micro e pequenas empresas.

A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, ressaltou a adesão do comércio local. “Nossa expectativa é bastante positiva. Já temos um recorde de empresas participantes em Rio Branco, o que demonstra a confiança do comércio na campanha”, declarou.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), José Adriano, afirmou que ações como a Compra Premiada contribuem para movimentar cadeias produtivas e ampliar oportunidades de negócios. “Quando estimulamos o consumo local, movimentamos toda uma cadeia produtiva que gera empregos, renda e novas oportunidades para a população”, disse.

Os comerciantes interessados em participar podem procurar a sede da Acisa ou entrar em contato pelo telefone disponibilizado pela entidade. O sorteio será realizado de forma pública, com transmissão ao vivo e participação da população.