21/03/2026
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Grávida é presa pela Força Tática por suspeita de tráfico de drogas

Diante dos fatos, a suspeita recebeu voz de prisão por tráfico de drogas

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Durante as buscas, foram encontrados 19 papelotes de skank, 14 pedras de crack
Durante as buscas, foram encontrados 19 papelotes de skank e 14 pedras de crack | Foto: ContilNet

A jovem grávida Maria Heloísa Valente de Souza, de 19 anos, foi presa na tarde desta sexta-feira (20) por policiais militares da Força Tática, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, em Rio Branco.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia via COPOM informando que uma mulher grávida estaria comercializando entorpecentes em um apartamento localizado na Rodovia Gilberto Bovis, na Vila Santa Maria, região do Vila Acre.

Durante patrulhamento ostensivo, os militares se deslocaram até o endereço indicado e identificaram a suspeita com características semelhantes às repassadas. Ao se aproximarem do imóvel, os policiais relataram ter sentido um forte odor semelhante ao de skank vindo do interior do apartamento.

Na abordagem, os agentes visualizaram, através da janela, uma mala sobre a cama contendo uma porção de droga. Questionada, Maria Heloísa negou a existência de mais entorpecentes no local, mas autorizou a entrada da equipe para averiguação.

Durante as buscas, foram encontrados 19 papelotes de skank, 14 pedras de crack, além de dinheiro em espécie e moeda estrangeira, totalizando 2.500 pesos argentinos e R$ 130.

Diante dos fatos, a suspeita recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhada à Delegacia Central de Flagrantes, juntamente com todo o material apreendido, onde ficará à disposição da Justiça.

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