Se você joga Avatar World e está procurando pela famosa “senha secreta” para ganhar moedas ou itens, precisa saber de uma coisa: ela não existe no formato que muitos vídeos prometem. O termo “senha”, na verdade, refere-se ao Avatar ID, uma ferramenta essencial de segurança e sincronização lançada pela Pazu Games em 2025.
Neste guia, explicamos como configurar sua conta corretamente para nunca perder seu progresso e trazemos a lista oficial e atualizada de presentes exclusivos que você pode resgatar agora mesmo.
Com informações de TechTudo.
O que é o Avatar ID?
Diferente do que circula no TikTok, o Avatar ID não é um código para ganhar dinheiro. Ele funciona como a sua identidade no jogo, vinculada ao seu e-mail. Com ele, você pode:
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Sincronizar progresso: Começar a jogar no celular e continuar no tablet ou PC.
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Proteger compras: Garante que roupas e móveis comprados não sumam se você trocar de aparelho.
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Recuperação de conta: Facilita o suporte técnico em caso de problemas no dispositivo.
Como ativar seu ID (Passo a Passo)
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Toque no ícone do Avatar ID no canto superior direito da tela principal.
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Comprove a maioridade: Insira seu ano de nascimento (é necessário ter 18 anos ou mais para gerenciar a conta).
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Registre seu e-mail: Você receberá um código de verificação oficial da Pazu.
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Confirme no jogo: Insira o código recebido para habilitar o salvamento na nuvem.
Lista de Códigos e Presentes Atualizada (Março/2026)
Esqueça os “hacks” de moedas. O sistema oficial agora funciona através da aba “Gifts” na Loja. Confira os principais códigos ativos para resgatar roupas, acessórios e decorações:
|Código
|Recompensa
|JELLYPOP
|Look Jellypop (Série Completa)
|THANKYOU
|Gaming Corner (Celebração 1M)
|SWEETHEARTS
|Pijamas exclusivos
|COLORMEOW
|Itens de Gato (Rainbow Series)
|ELIGAMER
|Kit Criador Eli Gamer
|DIAMONDGIFT
|Look de Diamante (Crystal Shop)
Dica Importante: Muitos IDs compartilhados em vídeos de terceiros são falsos e servem apenas para atrair visualizações. Use apenas o seu próprio e-mail para garantir a segurança dos seus dados.