18/03/2026
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Guia de Avatar ID e códigos de presentes atualizados para Avatar World

Saiba como salvar seu progresso na nuvem e veja todos os códigos de presentes ativos no jogo

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Se você joga Avatar World e está procurando pela famosa "senha secreta" para ganhar moedas ou itens, precisa saber de uma coisa: ela não existe no formato que muitos vídeos prometem. O termo "senha", na verdade, refere-se ao Avatar ID, uma ferramenta essencial de segurança e sincronização lançada pela Pazu Games em 2025.
Foto: Reprodução/Avatar World (via YouTube)

Se você joga Avatar World e está procurando pela famosa “senha secreta” para ganhar moedas ou itens, precisa saber de uma coisa: ela não existe no formato que muitos vídeos prometem. O termo “senha”, na verdade, refere-se ao Avatar ID, uma ferramenta essencial de segurança e sincronização lançada pela Pazu Games em 2025.

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Neste guia, explicamos como configurar sua conta corretamente para nunca perder seu progresso e trazemos a lista oficial e atualizada de presentes exclusivos que você pode resgatar agora mesmo.

Com informações de TechTudo.

O que é o Avatar ID?

Diferente do que circula no TikTok, o Avatar ID não é um código para ganhar dinheiro. Ele funciona como a sua identidade no jogo, vinculada ao seu e-mail. Com ele, você pode:

  • Sincronizar progresso: Começar a jogar no celular e continuar no tablet ou PC.

  • Proteger compras: Garante que roupas e móveis comprados não sumam se você trocar de aparelho.

  • Recuperação de conta: Facilita o suporte técnico em caso de problemas no dispositivo.

Como ativar seu ID (Passo a Passo)

  1. Toque no ícone do Avatar ID no canto superior direito da tela principal.

  2. Comprove a maioridade: Insira seu ano de nascimento (é necessário ter 18 anos ou mais para gerenciar a conta).

  3. Registre seu e-mail: Você receberá um código de verificação oficial da Pazu.

  4. Confirme no jogo: Insira o código recebido para habilitar o salvamento na nuvem.

Lista de Códigos e Presentes Atualizada (Março/2026)

Esqueça os “hacks” de moedas. O sistema oficial agora funciona através da aba “Gifts” na Loja. Confira os principais códigos ativos para resgatar roupas, acessórios e decorações:

Código Recompensa
JELLYPOP Look Jellypop (Série Completa)
THANKYOU Gaming Corner (Celebração 1M)
SWEETHEARTS Pijamas exclusivos
COLORMEOW Itens de Gato (Rainbow Series)
ELIGAMER Kit Criador Eli Gamer
DIAMONDGIFT Look de Diamante (Crystal Shop)

Dica Importante: Muitos IDs compartilhados em vídeos de terceiros são falsos e servem apenas para atrair visualizações. Use apenas o seu próprio e-mail para garantir a segurança dos seus dados.

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