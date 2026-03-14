Gustavo Tubarão desabafa sobre vício em pornografia: “Uma guerra dentro da minha cabeça”

O influenciador digital Gustavo Tubarão usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a luta contra o vício em pornografia. Em um vídeo que repercutiu entre seguidores, o criador de conteúdo revelou que está há dois anos sem consumir esse tipo de material e contou como o hábito impactava sua saúde mental. As informações são do Metrópoles.

Segundo ele, o consumo frequente de conteúdos adultos provocava pensamentos que apareciam de forma inesperada no cotidiano.

“Eu sentia que estava arruinando não só o meu mental, mas o meu espiritual também. Do nada numa padaria ou qualquer outro lugar, vinha uns pensamentos sujos, velhos, podres”, relatou.

O influenciador descreveu o período como um conflito interno constante. “Era uma guerra dentro da minha cabeça”, afirmou.

Entre as motivações para enfrentar o problema, Gustavo citou o relacionamento com a também influenciadora Jade Sales, de quem está noivo. Segundo ele, o processo de abandonar o hábito foi desafiador, mas trouxe mudanças positivas para a rotina e para a vida pessoal.

“Foi uma das melhores e mais difíceis escolhas que eu fiz na vida. Hoje estou em paz comigo, com mais disposição para fazer as coisas e com mais controle emocional”, disse.

Ao falar abertamente sobre o assunto, o influenciador também fez um alerta para outros homens que enfrentam a mesma situação. “Não estou aqui para julgar ninguém, até porque a maioria dos homens consome, eu consumia também. Mas tem uma coisa que ninguém fala: milhões de homens estão presos nisso em silêncio”, concluiu.

Com informações do Metrópoles