Hezbollah assume ataque contra base militar israelense e país reage com ofensiva

Hezbollah assume ataque a base em Haifa; Israel intercepta projéteis e reage com ofensiva contra alvos do grupo no Líbano.
Hezbollah assume ataque a base em Haifa; Israel intercepta projéteis e reage com ofensiva contra alvos do grupo no Líbano/ Foto: Reprodução

O grupo radical Hezbollah assumiu a autoria de um ataque contra uma base militar em Haifa, no norte de Israel, neste domingo (1º).

As Forças de Defesa de Israel informaram ter interceptado projéteis lançados na região. Segundo o órgão, não houve registro de feridos ou danos materiais.

Em comunicado, o Hezbollah declarou que a ofensiva ocorreu “em defesa do Líbano e de seu povo e em resposta às repetidas agressões israelenses”.

“A liderança da resistência sempre afirmou que a continuidade da agressão israelense e o assassinato de nossos líderes, jovens e cidadãos, nos dão o direito de nos defender e responder no momento e local apropriados”, afirmou o grupo.

Em resposta ao ataque, as Forças de Defesa de Israel iniciaram bombardeios contra alvos do Hezbollah em território libanês. O Exército israelense alega que o grupo “opera em nome do regime iraniano”.

“A organização terrorista Hezbollah traz ruína ao Estado do Líbano, e as IDF responderão com força a tais ações”, declarou a instituição militar.

