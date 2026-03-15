Homem com tornozeleira eletrônica é esfaqueado no peito após briga de casal em Rio Branco

O monitorado por tornozeleira eletrônica Evaldo Valdomiro dos Santos, de 43 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde deste sábado (14), dentro de uma residência localizada na Rua Benjamin Constant, no bairro da Base, em Rio Branco. Ele foi atingido com um golpe de faca no peito, desferido pela própria namorada, Raquel Feitosa da Silva, de 23 anos, que fugiu logo após o crime.

Segundo informações de testemunhas, o casal estava dentro da residência quando iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, com os ânimos exaltados, a mulher se apossou de uma faca e desferiu um golpe que atingiu o peito de Evaldo. Após o ataque, Raquel fugiu do local tomando rumo ignorado.

Mesmo gravemente ferido, Evaldo ainda conseguiu sair da residência e caminhar até a rua, onde pediu ajuda a amigos que moram na região. Em seguida, ele acabou caindo em via pública.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado grave.

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Policiais militares do 1º Batalhão estiveram no endereço, colheram informações com testemunhas e realizaram patrulhamento na região em busca da suspeita, mas ela não foi localizada.

O caso segue sob investigação de agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, ficará sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda de acordo com informações da polícia, Raquel Feitosa da Silva possui passagem por homicídio e, na noite anterior ao crime, também teria esfaqueado outro homem em Rio Branco.