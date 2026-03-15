Superintendente da RBTrans promete mais ônibus e monitoramento por GPS

A nova licitação do transporte coletivo de Rio Branco deve ampliar a frota de ônibus, permitir o monitoramento em tempo real por GPS e melhorar o controle de horários das linhas que atendem a capital. As informações foram confirmadas ao ContilNet pelo superintendente da RBTrans, Marcos Roberto da Silva Coutinho, após o anúncio do edital feito pela prefeitura.

De acordo com Coutinho, a licitação vinha sendo estruturada há algum tempo pela equipe técnica da autarquia e pela gestão municipal, com o objetivo de melhorar o serviço prestado à população.

“Essa licitação já estava sendo construída há um tempo. Desde quando assumimos, o prefeito determinou que buscássemos melhorar o que já vinha sendo feito. A nossa intenção é que a sociedade saia ganhando com isso”, afirmou.

O edital foi anunciado pelo prefeito Tião Bocalom e prevê mudanças no modelo de concessão do transporte coletivo da capital.

Frota ampliada

Entre os pontos destacados pela RBTrans, está o aumento da frota disponível para atender os usuários do sistema. Segundo o superintendente, a nova concessão prevê até 140 ônibus em operação, o que deve ampliar a capacidade de atendimento. “Vai ter essa situação de aumento da frota para a nossa sociedade. A licitação será para 140 ônibus e, com isso, vai melhorar muito para a comunidade o atendimento”, explicou.

A expectativa da autarquia é que a ampliação do número de veículos contribua para reduzir o tempo de espera nas paradas e melhorar a oferta de linhas nos bairros.

Outro recurso previsto é a implementação de sistemas de monitoramento por GPS, que permitirão o acompanhamento da circulação dos ônibus em tempo real. “Vamos poder acompanhar diretamente os ônibus, controlar horários e melhorar a organização do sistema”, disse Coutinho, acrescentrando que o sistema deve facilitar o controle operacional e possibilitar maior fiscalização sobre o cumprimento das rotas e dos horários.

Queixas da população

O superintendente reconheceu que o transporte coletivo é hoje uma das áreas que mais gera reclamações por parte da população da capital. “Na realidade, a reclamação maior é exatamente o serviço de transporte. É esse ponto que nós estamos empenhados em melhorar com essa nova licitação”, afirmou.

Para a gestão municipal, o novo processo licitatório representa uma tentativa de reorganizar o sistema e garantir melhorias no serviço. “Com certeza vamos dar um pontapé para que a sociedade saia vencedora nesse processo”, declarou.

Com o anúncio do edital, o processo entra agora na fase jurídica e administrativa da licitação. De acordo com Coutinho, a RBTrans já concluiu a etapa de elaboração técnica. “Nós fizemos a nossa parte. A licitação já foi encaminhada e agora segue o trâmite normal da parte jurídica”, explicou.