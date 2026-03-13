13/03/2026
ContilPop
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série
Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, recebe alta após sofrer infarto

Homem de 65 anos é esfaqueado na virilha durante discussão em via pública em Rio Branco

Vítima foi encontrada ferida por populares após agressor fugir do local da tentativa de homicídio

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Idoso de 65 anos é esfaqueado na virilha durante discussão em via pública
Homem foi socorrido pelo SAMU e levado ao pronto-socorro/ Foto: ContilNet

O idoso José Medeiros Brandão, de 65 anos, conhecido pelo apelido “Deca”, foi vítima de uma tentativa de homicídio a golpe de faca enquanto caminhava em via pública na noite desta quinta-feira (12), na Rua Boa Ventura, no bairro Vitória, na parte alta da cidade de Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Segundo informações de testemunhas, “Deca” caminhava pela rua em visível estado de embriaguez e portava um terçado e uma faca. Em determinado momento, ele teria discutido com um homem ainda não identificado, que também estava armado com uma faca.

Idoso de 65 anos é esfaqueado na virilha durante discussão em via pública

Homem foi socorrido pelo SAMU e levado ao pronto-socorro/ Foto: ContilNet

Durante a confusão e com os ânimos exaltados, o suspeito desferiu um golpe de faca contra o idoso, atingindo a região da virilha. Mesmo estando com um terçado e uma faca, a vítima não conseguiu se defender. Após o crime, o agressor fugiu do local.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

Populares que passavam pela rua encontraram a vítima caída e ensanguentada. Diante da situação, prestaram socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para realizar os primeiros atendimentos. Após avaliação da equipe médica, o idoso foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Idoso de 65 anos é esfaqueado na virilha durante discussão em via pública

Homem foi socorrido pelo SAMU e levado ao pronto-socorro/ Foto: ContilNet

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.