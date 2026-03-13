Homem de 65 anos é esfaqueado na virilha durante discussão em via pública em Rio Branco

O idoso José Medeiros Brandão, de 65 anos, conhecido pelo apelido “Deca”, foi vítima de uma tentativa de homicídio a golpe de faca enquanto caminhava em via pública na noite desta quinta-feira (12), na Rua Boa Ventura, no bairro Vitória, na parte alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, “Deca” caminhava pela rua em visível estado de embriaguez e portava um terçado e uma faca. Em determinado momento, ele teria discutido com um homem ainda não identificado, que também estava armado com uma faca.

Durante a confusão e com os ânimos exaltados, o suspeito desferiu um golpe de faca contra o idoso, atingindo a região da virilha. Mesmo estando com um terçado e uma faca, a vítima não conseguiu se defender. Após o crime, o agressor fugiu do local.

Populares que passavam pela rua encontraram a vítima caída e ensanguentada. Diante da situação, prestaram socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para realizar os primeiros atendimentos. Após avaliação da equipe médica, o idoso foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.