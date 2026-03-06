Homem é esfaqueado após suposta agressão à companheira no Segundo Distrito da capital

Um homem de 31 anos, identificado como Sidney L. da Silva, ficou ferido após ser atingido por um golpe de faca na tarde desta sexta-feira (6), em uma residência localizada na Rua Maria Elza Castelo, no conjunto habitacional Cidade do Povo, na capital acreana.

De acordo com relatos de testemunhas, Sidney, que cumpre pena sob monitoramento eletrônico, estava em casa com a companheira quando o casal iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, o homem teria passado supostamente a agredir a mulher utilizando uma corrente.

Ainda segundo informações de moradores da região, a mulher reagiu às supostas agressões e pegou uma faca, atingindo Sidney na região da costela.

Vizinhos afirmaram que as discussões entre o casal seriam frequentes, o que já havia chamado a atenção de moradores da área em outras ocasiões.

Após o ocorrido, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. A equipe realizou os primeiros atendimentos e encaminhou o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito.

A Polícia Militar não chegou a ser acionada para a ocorrência. O caso poderá ser apurado pela Polícia Civil.