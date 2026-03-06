06/03/2026
ContilPop
Homem é esfaqueado após suposta agressão à companheira no Segundo Distrito da capital




Foto: ContilNet

Um homem de 31 anos, identificado como Sidney L. da Silva, ficou ferido após ser atingido por um golpe de faca na tarde desta sexta-feira (6), em uma residência localizada na Rua Maria Elza Castelo, no conjunto habitacional Cidade do Povo, na capital acreana.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com relatos de testemunhas, Sidney, que cumpre pena sob monitoramento eletrônico, estava em casa com a companheira quando o casal iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, o homem teria passado supostamente a agredir a mulher utilizando uma corrente.

Ainda segundo informações de moradores da região, a mulher reagiu às supostas agressões e pegou uma faca, atingindo Sidney na região da costela.

Vizinhos afirmaram que as discussões entre o casal seriam frequentes, o que já havia chamado a atenção de moradores da área em outras ocasiões.

Após o ocorrido, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. A equipe realizou os primeiros atendimentos e encaminhou o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito.

A Polícia Militar não chegou a ser acionada para a ocorrência. O caso poderá ser apurado pela Polícia Civil.

