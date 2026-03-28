Homem é esfaqueado no bairro Esperança II, em Rio Branco; saiba mais

O monitorado por tornozeleira eletrônica Carlos Ismael Uchoa, de 44 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (27), na Travessa Edmundo Pinto, localizada no bairro Esperança II, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, o homem estava em via pública quando foi surpreendido por um indivíduo armado com uma faca. Durante a ação criminosa, a vítima foi atingida por dois golpes, sendo um na região do abdômen e outro na nádega.

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Mesmo ferido, Carlos Ismael conseguiu correr e buscar abrigo em uma residência próxima, onde pediu ajuda a moradores.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e inicialmente enviou uma ambulância de suporte básico. No entanto, diante da gravidade da ocorrência, uma equipe de suporte avançado também foi deslocada para prestar atendimento à vítima.

Após os primeiros socorros e estabilização ainda no local, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar de ter dado entrada com estado de saúde considerado estável, ele precisou passar por uma avaliação mais detalhada e, em seguida, foi levado ao centro cirúrgico.

Até o momento, o autor do crime não foi identificado. Segundo as informações disponíveis, a ocorrência não teria sido registrada junto às forças policiais.