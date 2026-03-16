Uma ação da Polícia Militar do Acre resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo e suspeita de tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (16) no município de Sena Madureira. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento realizado por equipes do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO), vinculado ao 8ºBPM.

Os policiais realizavam rondas na rua Siqueira Campos, na região central da cidade, quando abordaram um suspeito em atitude considerada suspeita. Durante a revista, os militares encontraram com o homem uma arma de fogo artesanal, além de aproximadamente 190 gramas de cocaína, quantidade que levanta suspeita de comercialização do entorpecente.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão no local e foi conduzido, juntamente com a droga e a arma apreendida, para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais.

A Polícia Militar destacou que ações de patrulhamento ostensivo continuam sendo intensificadas no município com o objetivo de combater o tráfico de drogas, retirar armas ilegais de circulação e aumentar a segurança da população.