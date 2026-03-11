11/03/2026
Homem é preso com cerca de 1 kg de entorpecente durante patrulhamento em Rio Branco

A prisão ocorreu durante patrulhamento nas proximidades do bairro Jorge Lavocat

Apreensão foi feita pelo Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO)/Foto: ContilNet

R.S.S., de 20 anos, conhecido pelo apelido de “Visionário”, foi preso na noite desta terça-feira (10) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar do Acre, por meio do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), em Rio Branco.

A prisão ocorreu durante patrulhamento nas proximidades do bairro Jorge Lavocat, mais precisamente na Travessa do Cajueiro. De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes avistaram o indivíduo em atitude suspeita e decidiram realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com ele aproximadamente 1 quilo de uma substância aparentando ser entorpecente.

O homem foi preso durante patrulhamento

O homem foi preso durante patrulhamento/Foto: ContilNet

Ainda segundo a PM, o jovem seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho e já possui diversas passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas.

Diante da situação, os militares deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para a realização dos procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar destacou que as ações de patrulhamento e combate ao tráfico de drogas continuam sendo intensificadas em diversos bairros da capital acreana, com o objetivo de reduzir a criminalidade e garantir mais segurança à população.

