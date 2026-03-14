Homem é preso suspeito de aplicar golpe contra turista estrangeiro na praia

Um homem foi preso suspeito de aplicar o chamado “golpe da caipirinha” contra um turista colombiano na orla de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a vítima comprou uma caipirinha que custaria R$ 80. No momento do pagamento, no entanto, o vendedor teria utilizado a máquina de cartão para cobrar R$ 2.500, valor cerca de 30 vezes maior que o informado inicialmente.

Segundo os agentes, esse tipo de prática já foi registrado outras vezes na região e costuma ser enquadrado como crime de estelionato.

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Após ser denunciado, o suspeito foi localizado dentro do banheiro de um quiosque na orla, onde tentava se esconder da abordagem policial.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma máquina de cartão, dois celulares, duas bolsas e porções de maconha que estavam com o homem.

O suspeito foi encaminhado para uma delegacia da região, onde o caso foi registrado como furto e estelionato.