14/03/2026
ContilPop
Gustavo Tubarão desabafa sobre vício em pornografia: “Uma guerra dentro da minha cabeça”
Breno vence a Prova do Anjo no BBB 26 e coloca Jonas no Castigo do Monstro
LUTO: morre Phil Campbell, guitarrista do Motörhead, aos 64 anos
Estudante afirma que recebeu mensagem de Alberto Cowboy aos 16 anos
“Uma música que terminou antes da hora”: Filha do cantor Amado Batista morre aos 46 anos
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26

Homem é preso suspeito de aplicar golpe contra turista estrangeiro na praia

Turista colombiano teria sido cobrado em R$ 2.500 por bebida que custaria R$ 80

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Homem é preso suspeito de aplicar golpe contra turista estrangeiro na praia
Homem é preso por golpe da caipirinha/ Foto: Reprodução

Um homem foi preso suspeito de aplicar o chamado “golpe da caipirinha” contra um turista colombiano na orla de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a vítima comprou uma caipirinha que custaria R$ 80. No momento do pagamento, no entanto, o vendedor teria utilizado a máquina de cartão para cobrar R$ 2.500, valor cerca de 30 vezes maior que o informado inicialmente.

Segundo os agentes, esse tipo de prática já foi registrado outras vezes na região e costuma ser enquadrado como crime de estelionato.

LEIA TAMBÉM:

O Agente Secreto é superado por Valor Sentimental e Brasil volta sem prêmios no Bafta

Zé Felipe pede auditoria e bloqueio de R$ 100 milhões em disputa judicial

Após 30 anos, familiares autorizam exumação de corpos dos Mamonas Assassinas

Após ser denunciado, o suspeito foi localizado dentro do banheiro de um quiosque na orla, onde tentava se esconder da abordagem policial.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma máquina de cartão, dois celulares, duas bolsas e porções de maconha que estavam com o homem.

O suspeito foi encaminhado para uma delegacia da região, onde o caso foi registrado como furto e estelionato.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.