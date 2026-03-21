21/03/2026
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Homem em situação de rua é morto a facadas após discussão

Após o ataque, Zéca Urubu ainda foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital do Juruá

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A motivação do crime teria sido uma discussão considerada banal:
A motivação do crime teria sido uma discussão considerada banal | Foto: Reprodução

Um homem conhecido popularmente como “Zéca Urubu”, que vivia em situação de rua no centro de Guajará, no Amazonas, foi morto a facadas na tarde desta sexta-feira (20). O crime chocou moradores da região e reacendeu o alerta sobre a vulnerabilidade de pessoas em situação de rua no município.

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De acordo com informações repassadas à polícia, o principal suspeito do homicídio é outro homem conhecido na localidade, identificado como “Petica”. A motivação do crime teria sido uma discussão considerada banal: a vítima insistia em pedir R$ 2 ao suspeito, o que teria provocado irritação e evoluído para uma agressão com arma branca.

Após o ataque, Zéca Urubu ainda foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas, que trabalha para localizar o suspeito, ouvir testemunhas e esclarecer todas as circunstâncias do crime.

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