Homem em situação de rua é morto a facadas após discussão

Um homem conhecido popularmente como “Zéca Urubu”, que vivia em situação de rua no centro de Guajará, no Amazonas, foi morto a facadas na tarde desta sexta-feira (20). O crime chocou moradores da região e reacendeu o alerta sobre a vulnerabilidade de pessoas em situação de rua no município.

De acordo com informações repassadas à polícia, o principal suspeito do homicídio é outro homem conhecido na localidade, identificado como “Petica”. A motivação do crime teria sido uma discussão considerada banal: a vítima insistia em pedir R$ 2 ao suspeito, o que teria provocado irritação e evoluído para uma agressão com arma branca.

Após o ataque, Zéca Urubu ainda foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas, que trabalha para localizar o suspeito, ouvir testemunhas e esclarecer todas as circunstâncias do crime.