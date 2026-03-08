08/03/2026
ContilPop
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia

Homem envia telegrama para ex após ser bloqueado em redes sociais

Mensagem enviada pelos Correios surpreendeu internautas pela criatividade

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Homem envia telegrama para ex após ser bloqueado em redes sociais
Situação curiosa reacendeu debates sobre limites após o fim de relacionamentos/ Foto: Reprodução

Uma situação curiosa tomou conta das redes sociais nos últimos dias após um homem decidir enviar um telegrama para a ex-namorada com a mensagem: “Oi, você esqueceu de me bloquear nos Correios”. A atitude inusitada chamou atenção pela criatividade e pelo tom irônico.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo relatos compartilhados na internet, o homem teria sido bloqueado em diferentes meios de comunicação, como redes sociais, aplicativos de mensagens e e-mail. Mesmo assim, encontrou uma forma inesperada de fazer o recado chegar à destinatária.

O caso rapidamente gerou comentários bem-humorados entre internautas. “Isso que é insistência”, escreveu um usuário. “Ele encontrou o último caminho possível”, brincou outro.

Apesar de muitas pessoas acreditarem que seja algo do passado, o serviço de telegrama ainda existe no Brasil e continua sendo oferecido pela empresa Correios.

Atualmente, o serviço costuma ser utilizado principalmente em situações formais, como notificações legais ou comunicados que precisam de registro oficial de envio.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Justamente por isso, o episódio acabou chamando ainda mais atenção nas redes sociais. Para muitos usuários, ver um recurso tradicional sendo usado em um contexto pessoal e com tom de humor foi algo inesperado.

Ao mesmo tempo, a situação também abriu espaço para discussões sobre limites após o fim de relacionamentos. Enquanto parte do público interpretou o gesto como uma piada criativa, outros destacaram a importância de respeitar o espaço e as decisões do ex-parceiro.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.