Homem envia telegrama para ex após ser bloqueado em redes sociais

Uma situação curiosa tomou conta das redes sociais nos últimos dias após um homem decidir enviar um telegrama para a ex-namorada com a mensagem: “Oi, você esqueceu de me bloquear nos Correios”. A atitude inusitada chamou atenção pela criatividade e pelo tom irônico.

Segundo relatos compartilhados na internet, o homem teria sido bloqueado em diferentes meios de comunicação, como redes sociais, aplicativos de mensagens e e-mail. Mesmo assim, encontrou uma forma inesperada de fazer o recado chegar à destinatária.

O caso rapidamente gerou comentários bem-humorados entre internautas. “Isso que é insistência”, escreveu um usuário. “Ele encontrou o último caminho possível”, brincou outro.

Apesar de muitas pessoas acreditarem que seja algo do passado, o serviço de telegrama ainda existe no Brasil e continua sendo oferecido pela empresa Correios.

Atualmente, o serviço costuma ser utilizado principalmente em situações formais, como notificações legais ou comunicados que precisam de registro oficial de envio.

Justamente por isso, o episódio acabou chamando ainda mais atenção nas redes sociais. Para muitos usuários, ver um recurso tradicional sendo usado em um contexto pessoal e com tom de humor foi algo inesperado.

Ao mesmo tempo, a situação também abriu espaço para discussões sobre limites após o fim de relacionamentos. Enquanto parte do público interpretou o gesto como uma piada criativa, outros destacaram a importância de respeitar o espaço e as decisões do ex-parceiro.