Homem morre após grave acidente com motocicleta em Brasiléia

Um motociclista identificado como Lucas Cruz Cordeiro, de 30 anos, morreu nas primeiras horas da manhã após sofrer um grave acidente de trânsito na cidade de Brasiléia, no interior do Acre.

O caso aconteceu por volta das 6h46, na Avenida Rui Lino, no bairro Raimundo Chaar, em um trecho próximo a um posto de combustíveis e à ponte que liga a região. Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM para atender a ocorrência envolvendo um veículo.

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Quando os policiais chegaram ao local, encontraram Lucas caído ao lado da motocicleta, com forte sangramento e já sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas a equipe médica apenas pôde confirmar o óbito ainda no local.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente. De acordo com a análise inicial, o motociclista seguia no sentido ponte quando, ao passar por um quebra-molas, perdeu o controle da direção e acabou colidindo violentamente contra o muro de uma residência.

A área foi isolada pela Polícia Militar, que tentou acionar a perícia técnica. No entanto, conforme informado pela corporação, não havia peritos disponíveis na região de fronteira naquele momento. Diante disso, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo.

A motocicleta foi recolhida e encaminhada ao pátio do Detran com o auxílio de um guincho.

O caso foi registrado inicialmente como ocorrência de trânsito com vítima fatal e deverá ser investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente.