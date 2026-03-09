Homem provoca mulheres e gera revolta durante ato do Dia Internacional da Mulher

Um homem causou revolta durante manifestações do Dia Internacional da Mulher após provocar participantes do ato enquanto segurava uma figura de papelão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A situação ocorreu durante mobilizações realizadas em São Paulo. Segundo relatos e imagens que circularam nas redes sociais, o homem se aproximou do grupo de manifestantes e passou a provocar as mulheres presentes.

Durante a ação, ele exibiu a figura de Trump e iniciou uma série de provocações verbais. Em alguns momentos, o homem chegou a xingar as participantes e a chamá-las de “lixo”, o que aumentou a tensão no local.

A atitude gerou indignação entre as manifestantes, que reagiram às ofensas. A situação foi registrada por pessoas que participavam do ato e os vídeos passaram a circular nas redes sociais ao longo do dia.

Até o momento, não há informações oficiais sobre eventual abordagem policial ou identificação do homem envolvido no episódio.

