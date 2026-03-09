09/03/2026
Homem provoca mulheres e gera revolta durante ato do Dia Internacional da Mulher

Manifestação ocorreu durante mobilização do 8 de março e vídeo da situação circulou nas redes sociais.

Homem provoca mulheres e gera revolta durante ato do Dia Internacional da Mulher
Homem provoca mulheres durante ato do Dia Internacional da Mulher com figura de Trump/ Foto: Reprodução

Um homem causou revolta durante manifestações do Dia Internacional da Mulher após provocar participantes do ato enquanto segurava uma figura de papelão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A situação ocorreu durante mobilizações realizadas em São Paulo. Segundo relatos e imagens que circularam nas redes sociais, o homem se aproximou do grupo de manifestantes e passou a provocar as mulheres presentes.

Durante a ação, ele exibiu a figura de Trump e iniciou uma série de provocações verbais. Em alguns momentos, o homem chegou a xingar as participantes e a chamá-las de “lixo”, o que aumentou a tensão no local.

A atitude gerou indignação entre as manifestantes, que reagiram às ofensas. A situação foi registrada por pessoas que participavam do ato e os vídeos passaram a circular nas redes sociais ao longo do dia.

Até o momento, não há informações oficiais sobre eventual abordagem policial ou identificação do homem envolvido no episódio.

