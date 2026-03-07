Homem usa peneira e impressiona ao capturar vários lambaris em riacho de maneira simples

08/03/2026
Homem usa peneira e impressiona ao capturar vários lambaris em riacho com técnica simplesVídeo que circula nas redes sociais mostra pescaria improvisada e chama atenção pela quantidade de peixes

Homem pega vários lambaris com peneira em riacho/ Foto: Instagram

Um vídeo que circula nas redes sociais tem chamado atenção ao mostrar um homem pescando de forma simples em um pequeno riacho. Nas imagens, ele aparece dentro da água utilizando apenas uma peneira para capturar diversos peixes do tipo lambari.

No registro, o homem posiciona a peneira na correnteza do riacho e, em poucos movimentos, consegue retirar vários peixes de uma só vez. A facilidade com que os lambaris são capturados surpreende quem assiste ao vídeo.

A gravação mostra que a técnica utilizada é bastante simples: o utensílio é colocado na água enquanto os peixes passam pelo local, ficando presos na malha da peneira. Em alguns momentos do vídeo, é possível ver vários lambaris sendo retirados ao mesmo tempo.

A publicação rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, acumulando visualizações e comentários de internautas que se impressionaram com a quantidade de peixes capturados usando apenas um objeto doméstico.

Os lambaris são peixes pequenos bastante comuns em riachos e igarapés de várias regiões do Brasil e costumam viver em cardumes, o que pode explicar a facilidade de captura quando encontrados em grande número.

Veja o vídeo: 

