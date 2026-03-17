18/03/2026
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Hospital do Rim Acre forma primeira nefrologista do programa de residência

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O Hospital do Rim Acre celebrou um marco importante na saúde do estado com a formação da primeira médica nefrologista pelo seu Programa de Residência em Nefrologia. A especialista formada é a Dra. Naiara Pereira Guedes Machado, integrante da Turma 01 do programa.

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O projeto segue em expansão e conta atualmente com a Turma 02 e Turma 03 da residência, formadas pelos médicos Dr. Alex Kador e Dr. Rafael Machado, respectivamente.

O programa tem como coordenadora a Dra. Jarinne Nasserala e conta com a atuação das professoras Dra. Ianna Simão e Dra. Izabel Alima, que contribuem diretamente na formação dos novos especialistas.

A cerimônia de formatura aconteceu no sábado, dia 14 de março, e marcou também o encerramento da Semana do Rim Acre, reunindo profissionais e celebrando avanços na área da nefrologia no estado.

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