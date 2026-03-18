Conteúdo editorial apoiado por

Tempo Real

Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa oscila com decisões sobre juros em foco

Índices futuros dos EUA avançam à espera de decisão do FED

Por

Felipe Alves,

Fernando Lopes

18 mar 2026 10h43 – Atualizado 5 minutos atrás

reply











Ibovespa hoje

Ibovespa oscila aos 180 mil pontos, dólar comercial sobe a R$ 5,22 e juros futuros avançam.

Super Quarta: dúvida é se Copom deve cortar Selic em 0,50 p.p., 0,25 p.p. ou até mesmo manter a taxa básica de juros.

Preços ao produtor dos EUA sobem mais do que o esperado em fevereiro por serviços.

Confira as últimas dos mercados

update 10h51

Ibovespa hesita com decisões de juros dividindo foco com Oriente Médio

O Ibovespa titubeia nesta quarta-feira, com agentes financeiros na expectativa de decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil e monitorando o conflito no Oriente Médio, enquanto a temporada de balanços trazia os números da Taesa, que ficaram acima das expectativas de analistas. O volume financeiro somava R$2,49 bilhões. “O risco geopolítico persiste com o conflito Israel-EUA-Irã em escalada”, afirmou a equipe da Genial Investimentos, ressaltando, contudo, que o discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre inflação e geopolítica pode ditar o humor nos mercados no mundo. Powell fala às 15h30 (horário de Brasília), pouco depois de o Fed anunciar sua decisão de política monetária às 15h, com as expectativas no mercado apontando manutenção da taxa na faixa de 3% a 3,75%. Antes de Powell, o foco estará nas projeções e no comunicado que acompanham o anúncio. (Reuters) update 10h48

Rússia condena morte de Larijani

“Condenamos veementemente as ações que visam prejudicar a saúde e, sobretudo, o assassinato da liderança do Irã soberano e independente. Condenamos tais ações”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em coletiva de imprensa. Além de matar Ali Larijani, chefe de segurança do Irã, Israel também matou o comandante das forças paramilitares Basij, Soleimani. (com informações da Al Jazeera)

update 10h43

Hormuz pode seguir bloqueado após cessar-fogo, e petróleo a US$ 60 não volta mais

O regime iraniano não tem qualquer incentivo para liberar a passagem.

update 10h39

Ações de Vale (VALE3) recuam 1,05%, a R$ 78,13

update 10h38

Ibovespa vira para queda, com -0,10%, aos 180.229,34 pontos

update 10h34

Catar condena ataques israelenses a instalações de gás natural ligadas ao campo de South Pars, no Irã

“Atacar infraestruturas energéticas constitui uma ameaça à segurança energética global, bem como aos povos da região e ao seu meio ambiente”, alertou Majed al-Ansar, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar.

update 10h34

Ibovespa vira para alta, com +0,11%, aos 180.614,71 pontos

update 10h34

Analistas dizem preços altos dos combustíveis permanecerão por muito tempo; Trump aposta que eles estão errados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os republicanos do Congresso estão apostando que o choque nos preços do petróleo provocado pela crise com o Irã terá vida curta demais para prejudicá-los politicamente em novembro, mas operadores e analistas veem sinais de que os preços nas bombas permanecerão dolorosamente altos por muito tempo após qualquer avanço diplomático. Os preços do petróleo subiram à medida que o conflito com o Irã interrompeu o fornecimento global. O petróleo bruto dos EUA ultrapassou US$100 por barril pela primeira vez desde o choque entre a Rússia e a Ucrânia em 2022. O diesel dos EUA subiu acima de US$5 por galão, o valor mais alto desde o final de 2022. As interrupções decorrem em grande parte do bloqueio efetivo do Estreito de Ormuz pelo Irã, uma ação tomada em resposta aos ataques dos EUA e de Israel lançados contra o Irã em 28 de fevereiro. O estreito é um ponto de estrangulamento pelo qual flui normalmente cerca de um quinto do petróleo global. Trump tem dito repetidamente que os custos mais altos de energia são um pequeno preço a ser pago para neutralizar o Irã. Na terça-feira, ele previu novamente que os preços da energia “cairão como uma pedra” após o fim do conflito.

update 10h33

VIX: índice de volatilidade nos EUA sobe 3,80%, aos 23,22 pontos

update 10h33

VXBR: índice de volatilidade na Bolsa brasileira abre com alta de 0,08%, aos 26,27 pontos

update 10h31

Principais índices em Nova York abrem com perdas

Investidores em Wall Street estão no modo cautela antes da decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros, que sai hoje, às 15h, Horário de Brasília. Mais do que a decisão em si, que o mercado em sua grande maioria espera que mantenha as taxas no atual patamar, são as falas do presidente do Fed, Jerome Powell, na entrevista coletiva logo após a decisão, que ganharão a atenção do mercado. “A inflação acima do esperado se deve especificamente às tarifas”, disse à CNBC Todd M. Schoenberger, CIO da CrossCheck Management LLC, observando que metais, insumos industriais e custos de produção estão todos registrando preços mais altos. “Essa é uma inflação estrutural, não temporária, e provavelmente impactará a política monetária até o final do terceiro trimestre. Some-se a isso o aumento nos preços da energia que temos visto desde o início da Guerra no Irã, que ainda não se refletiu nesses relatórios, e Wall Street está se preparando para uma rápida alta de preços que, claramente, chegará ao consumidor final”.

Dow Jones: -0,47%

S&P 500: -0,35%

Nasdaq: -0,33%

update 10h28

Brasil faz leilão para segurança energética com expectativa de forte contratação de térmicas

O Brasil realiza nesta quarta-feira um aguardado leilão de contratos para usinas termelétricas e hidrelétricas visando garantir a segurança do fornecimento de energia elétrica no país, com expectativa de negociação de pelo menos 20 gigawatts (GW), destravando investimentos de dezenas de bilhões de reais em projetos de energia. Este será o segundo certame já feito no Brasil para contratação de reserva de capacidade, isto é, disponibilidade de usinas para acionamento rápido quando for necessário pela operação do sistema elétrico. O avanço das fontes renováveis eólica e solar na matriz nos últimos anos intensificou a demanda também por mais usinas despacháveis, como termelétricas e hidrelétricas, capazes de entrar em operação sempre que houver oscilações ou queda na produção dessas fontes intermitentes. A maior parte dos contratos negociados nesta quarta-feira deverá ser para usinas termelétricas movidas a gás natural e carvão, o que sugere uma maior demanda por esse tipo de produto do que para expansão de usinas hidrelétricas. (Reuters)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

update 10h26

“Estamos rapidamente tirando o Irã de ação”, diz Trump, na Truth Social

“Lembre-se: para todos aqueles “tolos” absolutos por aí, o Irã é considerado, por todos, como o PATROCINADOR ESTATAL DE TERRORISMO NÚMERO UM”, escreveu.

update 10h25

Enel SP entra na Justiça contra Aneel para suspender processo que pode levar à caducidade

A distribuidora Enel São Paulo entrou com processo na Justiça para tentar suspender o processo em tramitação na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que pode levar à caducidade de seu contrato de concessão. No processo protocolado na noite de terça-feira, visto pela Reuters, a distribuidora pede que seja declarado nulo o voto proferido pelo diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, favorável à caducidade contratual e intervenção na distribuidora, “por violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à vedação à decisão-surpresa”. A empresa também pede que a Aneel se abstenha de submeter à deliberação dos diretores o processo em andamento “até o julgamento final deste mandado de segurança”. A Aneel previa retomar na próxima terça-feira a análise do termo de intimação à Enel São Paulo por falhas recorrentes na prestação do fornecimento de energia aos consumidores. A expectativa é de que houvesse uma decisão final do órgão regulador sobre recomendar ou não a caducidade contratual ao Ministério de Minas e Energia. Procuradas, Enel São Paulo e Aneel não responderam imediatamente a pedido de comentário. (Reuters)

update 10h20

Varejistas mistos nesta abertura: AMER3, estável; AZZA3, -0,46%; AUAU3, -0,34%; BHIA3, estável; CEAB3, -1,29%; LREN3, +0,20%; MGLU3, +1,66%; RIAA3, -0,69%; VIVA3, -0,68%

update 10h20

Ibovespa recua na abertura, com bancos e VALE3

O Ibovespa opera em queda nos primeiros negócios desta quarta-feira (18), aos 179,7 mil pontos, com expectativas voltadas para as decisões sobre juros do Federal Reserve e Banco Central, enquanto a guerra no Oriente Médio continua. Caem as ações de grandes bancos e VALE3, enquanto PETR4 avança. O dólar comercial sobe a R$ 5,22. As decisões sobre as taxas de juros devem dar aos investidores pistas sobre como as autoridades estão avaliando os riscos ao crescimento e à inflação em meio ao conflito dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Israel intensificou sua ofensiva ao matar o chefe de segurança do Irã, que atacou instalações petrolíferas nos Emirados Árabes Unidos. Um alto funcionário iraniano disse que o novo líder supremo do país rejeitou propostas de redução das tensões. Mas os preços do petróleo recuavam depois que autoridades iraquianas e curdas concordaram em retomar as exportações pelo porto turco de Ceyhan, embora o Estreito de Ormuz permaneça em grande parte fechado. O Fed divulga sua decisão de política monetária às 15h (horário de Brasília), com expectativa de manutenção dos juros. Mas devem detalhar em um novo comunicado e em novas projeções como sentem que a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de lançar um conflito aberto e sem prazo definido contra o Irã redefine as perspectivas para a economia dos Estados Unidos, a inflação e a política monetária. Já a expectativa para o Banco Central é de redução da Selic pela primeira vez desde maio de 2024, segundo pesquisa da Reuters, devendo enfatizar a necessidade de cautela diante das crescentes preocupações com o conflito no Oriente Médio. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro cai 0,61%, Nasdaq Futuro recua 0,50% e o S&P 500 Futuro tem desvalorização de 0,55%. (Felipe Alves)

update 10h18

Supermercadistas em queda nesta manhã: ASAI3, -1,13%; GMAT3, -0,40%; PCAR3, -0,44%

update 10h16

Hapvida (HAPV3) começa dia com menos 2,90%, a R$ 8,37

update 10h15

Frigoríficos abrem em queda: BEEF3 desce 0,23% e MBRF3 cai 1,93%

update 10h14

Siderúrgicas começam dia no vermelho: CSNA3, -3,15%; GGBR4, -1,30%; GOAU4, -1,25%; USIM5, -2,27%

update 10h13

Embraer (EMBJ3) começa sessão com baixa de 0,69%, a R$ 75,97

update 10h12

Grandes bancos iniciam dia no vermelho: BBAS3, -0,97%; BBDC4, -0,95%; ITUB4, -0,77%; SANB11, -0,47%

update 10h11

B3 (B3SA3) começa pregão com queda de 1,48%, a R$ 17,34

update 10h09

Ibovespa sai dos leilões com queda de 0,45%, aos 179.601,23 pontos

update 10h09

Aéreas abrem dia no chão: AZUL53 desce 0,35% e GOLL54 perde 0,26%

update 10h08

Banco Central informa primeira parcial PTAX com compra a R$ 5,2300 e venda a R$ 5,2306

update 10h06

Petro juniores iniciam dia com altas: PRIO3, +2,65%; RECV3, +1,17%; BRAV3, +0,78%

update 10h05

Axia Energia começa a quarta-feira com baixas de 0,57% (AXIA3) e 0,54% (AXIA6)

update 10h04

Petrobras inicia sessão com altas de 1,08% (PETR3) e 0,99% (PETR4)

update 10h04

Vale (VALE3) abre dia com queda de 0,67%, a R$ 78,43

update 10h03

Ibovespa abre, preliminarmente, com queda de 0,04%, aos 180.344,25 pontos

update 10h02

Índice de Small Caps (SMLL) abre, preliminarmente, com baixa de 0,08%, aos 2.349,30 pontos

update 9h55

Dólar comercial amplia ganhos, com +0,47%, a R$ 5,223

update 9h54

Ibovespa futuro recua 0,65%, aos 181.110 pontos

update 9h53

Chinesa GAC anuncia produção de veículos no Brasil a partir de 2027

A montadora chinesa GAC anunciou nesta quarta-feira que começará a produzir veículos no Brasil a partir de 2027 em Goiás, parte de uma estratégia de expansão global do grupo criado em 2008. A companhia fez uma parceria com a brasileira HPE e utilizará a fábrica de Catalão (GO), que já produz modelos da Mitsubishi. A previsão é de uma capacidade de produção de até 50 mil veículos da GAC por ano. A GAC tem joint-ventures na China com as japonesas Toyota e Honda e o anúncio reforça a disputa do mercado brasileiro por montadoras chinesas que no país têm a BYD como líder de vendas. A companhia lançou sua operação no Brasil em maio passado, quando já tinha anunciado intenção de ter produção local até o final deste ano. A GAC, que afirma ser a sexta maior montadora de carros da China, anunciou no ano passado planos de investimento de R$6 bilhões em cinco anos no Brasil. A montadora chinesa afirma ter presença em mais de 100 países, com produção de cerca de 2 milhões de veículos em 2024.

update 9h52

Ecorodovias (ECOR3): 4T25 apresentou resultados positivos, segundo a XP

A Ecorodovias (ECOR3) reportou resultados positivos no 4T25, segundo a XP, com Ebitda ajustado de R$ 1,5 bilhão, 17% ano a ano, em linha com a expectativa. Os destaques são: receita sólida comparável de rodovias com pedágio, impulsionada por forte tráfego e tarifas mais altas; expansão da margem Ebitda de rodovias com pedágio, devido a menores custos de manutenção e conservação em meio a um período de chuvas mais intenso; e alavancagem estável em 3,8x dívida líquida/Ebitda, estável em relação ao 3T25. A empresa também observou créditos de R$ 107 milhões relacionados à Ecovias Sul, reconhecidos pelo governo após o vencimento da concessão. A XP reitera recomendação de compra.

update 9h44

Tesouro anuncia para 11h leilões de compra e venda de títulos prefixados

O Tesouro Nacional anunciou a realização de novos leilões extraordinários de compra e venda de títulos prefixados (LTN e NTN-F) para a manhã desta quarta-feira, entre 11h e 11h30. Na segunda e na terça-feira, foram realizadas duas intervenções do tipo — uma pela manhã e outra à tarde. No início da semana, o Tesouro havia afirmado em nota que as operações extraordinárias buscam garantir “o bom funcionamento” do mercado. Além dos leilões extraordinários, o Tesouro cancelou as tradicionais operações de venda de títulos indexados à inflação (NTN-B) e prefixados (LTN e NTN-F) nesta semana. Já o leilão de venda de títulos indexados à Selic (LFT) ocorreu normalmente na terça-feira. Nesta quarta-feira, após o anúncio dos leilões de compra e venda de prefixados, as taxas futuras exibiam baixas leves ante os ajustes da véspera.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

update 9h43

Ibovespa futuro opera na mínima, com -0,39%, aos 181.590 pontos

update 9h40

BCE diz que riscos geopolíticos estão subestimados e alerta contra flexibilização de regras bancárias

Os mercados financeiros estão subestimando os riscos geopolíticos, elevando o potencial de vendas repentinas, disse a supervisora do Banco Central Europeu, Claudia Buch, nesta quarta-feira, ao alertar contra a flexibilização das regulamentações bancárias. Os Estados Unidos têm flexibilizado as regras bancárias no último ano, pressionando os órgãos reguladores de outros países já que seus credores podem enfrentar um campo de jogo desigual se não seguirem o exemplo. “Essas proteções precisam ser mantidas à medida que as tensões geopolíticas aumentam”, disse Buch no relatório anual de supervisão do BCE. “A fragmentação ou qualquer enfraquecimento dos padrões poderia prejudicar a capacidade dos bancos de resistir a acontecimentos adversos.” As ações de bancos foram vendidas desde o início da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, mas os movimentos do mercado foram ordenados, assim como no ano passado, quando as tarifas e as guerras aumentaram a incerteza. Os credores estão devidamente capitalizados e têm todos os amortecedores necessários, mas os riscos continuam altos, disse Buch. “Essa incerteza não está refletida adequadamente nos indicadores de estresse financeiro baseados no mercado, o que poderia levar a uma reavaliação abrupta do risco”, disse ela. (Reuters)

update 9h40

Zelensky alerta que Ucrânia enfrentará uma escassez de mísseis devido à guerra no Oriente Médio

update 9h40

Temer diz não se arrepender de nomear Moraes: Sem ele, talvez não tivéssemos eleições

Temer indicou Alexandre de Moraes ao STF em 6 de fevereiro de 2017, para preencher a vaga aberta após a morte do ministro Teori Zavascki em um acidente aéreo.

update 9h35

Índice EWZ cai 0,05% na pré-abertura dos EUA

update 9h35

Irã diz que presença de forças dos EUA em cidades levou a ataques em áreas urbanas no Golfo

Os ataques iranianos perto de áreas urbanas dos países do Golfo devem-se à transferência das forças norte-americanas das bases militares para hotéis dentro das cidades, disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, à Al Jazeera, em comentários transmitidos pela mídia iraniana na quarta-feira. “Onde quer que houvesse forças norte-americanas reunidas, onde quer que houvesse instalações pertencentes a elas, elas eram alvo. É possível que alguns desses lugares estivessem próximos a áreas urbanas”, declarou o principal diplomata iraniano. Araqchi reconheceu que os países da região estão “chateados e que seus povos foram prejudicados ou incomodados” pelos ataques iranianos, mas acrescentou que a culpa é inteiramente dos EUA por terem iniciado a guerra em 28 de fevereiro.

update 9h34

EUA: núcleo do PPI em fevereiro sobe 3,9% em relação a fevereiro de 2025, acima do 3,7% esperado

Em janeiro, na relação a janeiro de 2025, houve alta de 3,5% (revisada de 3,6%).

update 9h32

EUA: núcleo do PPI em fevereiro sobe 0,5% em relação a janeiro, acima do 0,3% esperado

Em janeiro, na relação a dezembro, houve alta de 0,8%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

update 9h32

EUA: PPI em fevereiro sobe 3,4% em relação a fevereiro de 2025, acima do 2,9% esperado

Em janeiro, na comparação com janeiro de 2025, a alta foi de 2,9%.

update 9h31

EUA: índice de preços ao produtor (PPI) em fevereiro sobe 0,7% em relação a janeiro, acima do 0,3% esperado

Em janeiro, na relação a dezembro, houve alta de 0,5%.

update 9h27

Petrobras faz nova descoberta de gás em poço exploratório na Colômbia

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira uma nova descoberta de acumulação de gás no poço exploratório Copoazu-1, em águas profundas da Colômbia. “Esta descoberta consolida a província gasífera e o potencial de gás no offshore colombiano, ao mesmo tempo em que adiciona um maior volume de gás para contribuir com a segurança energética da região”, disse a estatal brasileira em comunicado. O poço Copoazu-1 encontra-se a aproximadamente 36 quilômetros da costa, a uma lâmina d’água de 964 metros e a uma distância de 8 quilômetros dos poços Sirius-1 (descobridor) e Sirius-2 (de avaliação), “o que ressalta sua relevância dentro do contexto exploratório do Bloco Gua-Off-0”, disse a Petrobras. A Petrobras é a operadora do consórcio, com participação de 44,44%, por meio de sua subsidiária Petrobras International Braspetro B.V – Sucursal Colômbia (PIBCOL). A empresa atua em parceria com a colombiana Ecopetrol (participação de 55,56%).

update 9h26

CPI do Crime vota convocações de Valdemar, ACM Neto e ex-assessora de Michelle

Comissão também espera ouvir o ex-diretor de Fiscalização do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza e Vladimir Timerman, fundador da Esh Capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

update 9h21

Mini-índice com vencimento em abril de 2026 (WINJ26) vira para queda de 0,08%, aos 182.085 pontos

update 9h19

Minidólar com vencimento em abril (WDOJ26) vira para alta de 0,11%, cotado a 5.220,00

update 9h18

EUA assinam memorando sobre minerais críticos com Goiás, visam acordo federal

Os Estados Unidos assinaram nesta quarta-feira um memorando de entendimento sobre minerais críticos com o Estado brasileiro de Goiás, em uma parceria descrita como “ganha-ganha” pelo encarregado de Negócios dos EUA, Gabriel Escobar. Escobar disse que Washington também propôs um acordo em nível federal, que está atualmente em discussão.

update 9h17

Preço da gasolina nos EUA subiu ao maior valor desde setembro de 2023

O preço médio do galão de gasolina comum subiu mais 5 centavos de dólar nos EUA hoje. Agora, está em US$ 3,84 por galão, o maior preço desde 25 de setembro de 2023. A gasolina está custando em média US$ 4 ou mais em sete estados, e ultrapassou US$ 5 por galão na Califórnia, Havaí e Washington. O preço médio nacional subiu 86 centavos em apenas 18 dias, um salto de 29%, em um dos aumentos mais rápidos já registrados. O aumento é comparável, em termos percentuais, ao choque nos preços da gasolina durante o furacão Katrina, quando a tempestade atingiu a Costa do Golfo no verão de 2005, paralisando as operações de refino de petróleo dos EUA. A alta dos preços dos combustíveis pode afetar a acessibilidade, o consumo e a economia em geral se permanecerem elevados. Se os preços da gasolina permanecerem nesse patamar durante todo o ano, representará um custo adicional cumulativo total de US$ 100 bilhões para a economia, afirmou Gus Faucher, economista-chefe do The PNC Financial Services Group. (as informações são da CNN Internacional)

update 9h16

Dólar comercial vira para alta de 0,09%, a R$ 5,203

update 9h14

China continuará a pressionar por um cessar-fogo no Oriente Médio

A afirmação é do Ministro das Relações Exteriores, Wang Yi. Em declarações durante uma reunião em Pequim com o enviado especial dos Emirados Árabes Unidos para a China, Yi disse que a guerra nunca deveria ter acontecido e não tem razão para continuar, de acordo com um comunicado. Ele também manifestou apoio aos Emirados Árabes Unidos na defesa de sua soberania e segurança.

update 9h14

DIs: juros futuros abrem dia de forma mista

Taxa (%)Variação (pp)DI1F2714,1600,025DI1F2813,6500,015DI1F2913,590-0,015DI1F3113,720-0,035DI1F3213,760-0,030DI1F3313,765-0,045DI1F3513,740-0,045 update 9h09

Transpetro fecha acordos de navegação marítima com Trafigura e Ipiranga em nova linha de atuação

A Transpetro, subsidiária da Petrobras (PETR3), começará a atuar como uma empresa de navegação marítima também para clientes fora do sistema da petroleira estatal e já firmou contratos com Trafigura e Ipiranga, em movimento que amplia seu portfólio e busca novas fontes de receita, disse o diretor-financeiro da companhia, Danilo Silva, à Reuters. Silva afirmou que a decisão não foi tomada por causa do ambiente geopolítico, mas reconheceu que o cenário internacional reforça a atratividade de soluções locais, ao reduzir exposição a rotas mais arriscadas e trazer mais previsibilidade de custos a clientes. A iniciativa está em linha com a estratégia da empresa, sob a gestão atual, de ampliar e diversificar os negócios, com o aumento da lista de seus clientes. A nova atuação permitirá viabilizar operações para terceiros com afretamento de embarcações estrangeiras tanto na cabotagem, pela costa brasileira, quanto no longo curso, em rotas internacionais. “É a possibilidade de oferecermos o serviço que a gente oferece para a Petrobras, para as demais empresas”, disse o executivo da maior empresa de logística multimodal de petróleo, derivados e biocombustíveis da América Latina e maior subsidiária da Petrobras, destacando ganhos de sinergias com outros serviços prestados.

update 9h07

Dólar comercial abre em baixa de 0,10%, cotado a R$ 5,194 na compra e a R$ 5,195 na venda

update 9h05

Governo fará proposta sobre ICMS para combustíveis a governadores nesta 4ª, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará uma proposta aos governos estaduais sobre o ICMS que incide sobre os combustíveis, em meio às pressões sobre os preços geradas pela guerra no Oriente Médio e à possibilidade de uma greve dos caminhoneiros em reação à alta do diesel. Haddad disse que a proposta será feita em reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), órgão colegiado presidido pelo titular da Fazenda e composto pelos secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. “Tem reunião hoje com o Confaz, nós vamos fazer uma proposta para eles. Desenhamos uma proposta e vamos apresentá-la, mas eu não vou antecipar para não ser deselegante com os secretários que estão reunidos para essa finalidade”, disse ele a jornalistas ao chegar ao Ministério da Fazenda nesta manhã. Haddad disse que a proposta a ser levada será diferente da feita pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro que, segundo o ministro, deu “calote” nos governadores. Perguntado se deixará o comando da Fazenda na próxima sexta, Haddad respondeu: “Isso”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

update 9h04

Ibovespa futuro vira para queda de 0,25%, aos 181.845 pontos

update 9h03

Mini-índice com vencimento em abril de 2026 (WINJ26) abre dia com alta de 0,38%, aos 183.935 pontos

update 9h01

Bitcoin Futuro (BITFUT) começa dia com baixa de 2,50%, aos 379.780,00

update 9h01

Dólar futuro abre em baixa de 0,20%, cotado aos 5.204,50 pontos

update 9h01

Minidólar com vencimento em abril (WDOJ26) começa o dia com queda de 0,16%, cotado a 5.205,50

update 9h01

Ibovespa futuro abre em alta de 0,29%, cotado aos 182.825 pontos

update 8h59

Trump: aliados dos EUA devem assumir a responsabilidade pelo Estreito de Ormuz assim que o regime iraniano for “eliminado”

O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu hoje que os aliados americanos devem assumir a responsabilidade exclusiva pelo policiamento do Estreito de Ormuz caso se confirme o colapso do regime iraniano. “Eu me pergunto o que aconteceria se ‘eliminássemos’ o que restou do Estado terrorista iraniano e deixássemos que os países que o utilizam, e não nós, fossem responsáveis ​​pelo chamado ‘Estreito’?”, escreveu o presidente em uma rede social. “Isso faria com que alguns de nossos ‘aliados’ indiferentes se mexessem, e rápido!!!”, continuou. Trump tem criticado nações europeias após elas rejeitarem suas exigências de enviar navios de guerra para escoltar petroleiros pelo estreito. (com informações da CNN Internacional)

update 8h55

Arena Trader XP: Day Trade ao vivo com Alex Carvalho e Mauro Botto

update 8h50

Klabin fará resgate antecipado de R$ 1,2 bi de Green Bonds

Os títulos tinha vencimento em 2027.

update 8h50

Governo anunciará endurecimento na fiscalização do frete mínimo em meio a temores de greve dos caminhoneiros

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará em entrevista coletiva marcada para a manhã desta quarta-feira medidas para endurecer a fiscalização do cumprimento do frete mínimo, em meio a receios de uma greve dos caminhoneiros que impactou os preços nos mercados financeiros na véspera. A entrevista será dada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e pelo diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Sampaio. Segundo aviso enviado pela agência, ela será usada para o anúncio de “um conjunto de medidas para intensificar a fiscalização do cumprimento da tabela do piso mínimo do frete e endurecer a responsabilização de infratores contumazes”. O anúncio da entrevista coletiva vem depois de, na terça-feira, caminhoneiros de diferentes setores defenderem uma paralisação nacional da categoria após o aumento no preço do diesel nos postos do país nas últimas semanas, com entidades que representam a categoria buscando que os motoristas cruzem os braços já nesta semana. A mobilização ainda envolve empresas transportadoras, que também são afetadas pela alta nos preços do diesel.

update 8h44

CME/FedWatch: projeção de manutenção dos juros nos EUA para amanhã está em 99%

18/0329/043,75%-4,00%1,1%1%3,75%-3,50%98,9%96,9%3,50%-3,25%–2%

update 8h42

“Super Quarta”: como mercado pode reagir às incertas decisões de juro do Fed e Copom?

Decisões simultâneas esperadas de Fed e Copom podem fugir do esperado, com tensões no exterior.

update 8h37

Kremlin condena “assassinato” de líderes iranianos por EUA e Israel após morte de Ali Larijani

O Kremlin condenou nesta quarta-feira o que chamou de “assassinato” de líderes iranianos em ataques aéreos dos EUA e de Israel, um dia depois que a agência de notícias semi-oficial iraniana Fars confirmou que Ali Larijani, conselheiro sênior do falecido líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, havia sido morto em Teerã. “Condenamos inequivocamente quaisquer ações que visem a prejudicar a saúde ou mesmo assassinar ou eliminar membros da liderança do Irã soberano e independente, bem como de outros países. Condenamos tais ações”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres quando perguntado sobre a reação da Rússia à morte de Larijani. A Rússia, que construiu e ajuda a administrar a única usina nuclear do Irã, criticou fortemente os ataques aéreos dos EUA e de Israel contra o Irã, um parceiro próximo, e pediu um cessar-fogo imediato e negociações. O Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto, relatou na terça-feira que a Rússia tem expandido seu compartilhamento de inteligência e cooperação militar com Teerã, fornecendo imagens de satélite e tecnologia aprimorada de drones para ajudar o Irã a atingir as forças dos EUA na região.

update 8h31

Petrobras reafirma política de preços em meio à mobilização dos caminhoneiros

Segundo a companhia, o reajuste recente do diesel “está em consonância” com tal estratégia e a “estrutura de formação de preços continua sólida e funcionando”.

update 8h28

Irã diz que é improvável que doutrina nuclear mude e que Estreito de Ormuz precisa de novo protocolo

A posição do Irã contra o desenvolvimento de armas nucleares não mudará significativamente, disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, à Al Jazeera, em comentários transmitidos pela mídia iraniana na quarta-feira, alertando que o novo líder supremo ainda não expressou publicamente sua opinião sobre o assunto. O ex-líder supremo Ali Khamenei, que foi morto no início da guerra dos EUA e Israel contra o Irã, se opôs ao desenvolvimento de armas de destruição em massa em uma fatwa, ou decreto religioso, emitido no início dos anos 2000. Países ocidentais, incluindo EUA e Israel, há anos acusam Teerã de buscar armas nucleares, enquanto as autoridades iranianas afirmam que seu programa nuclear é apenas para fins civis. Araqchi disse que as fatwas dependem do jurista islâmico que as emite e acrescentou que ainda não estava em posição de julgar as opiniões jurisprudenciais ou políticas de Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo do Irã. (Reuters)

update 8h25

BRB cancela assembleia marcada para discutir capitalização e cobrir rombo do Master

Banco disse que a decisão foi tomada ‘em caráter prudencial’ e citou decisão judicial.

update 8h22

Light obtém decisão judicial que eleva reajuste tarifário de energia para 16,69%

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) disse nesta quarta-feira que a distribuidora Light (LIGT3) obteve uma decisão judicial que eleva o reajuste tarifário anual da empresa para 16,69%, em média, ante os 8,59% aprovados pelo regulador na semana passada. A decisão determina uma anulação dos créditos tributários referentes a PIS/Cofins que devem ser revertidos aos consumidores de energia e que foram contabilizados no cálculo do reajuste anual. Pela decisão, atendida por liminar da 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF), o valor de R$1,04 bilhão contabilizado anteriormente no reajuste não pôde ser utilizado para modicidade tarifária, o que elevou o valor final da tarifa. “A Advocacia-Geral da União irá interpor recurso contra a decisão tomada em primeira instância, buscando restabelecer a decisão da diretoria da Aneel e resguardar o direito dos consumidores da Light”, disse a Aneel, em nota. (Reuters)

update 8h21

Israel diz que ministro da Inteligência do Irã Esmail Khatib foi morto durante a noite

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse nesta quarta-feira que o ministro da Inteligência do Irã, Esmail Khatib, foi “eliminado” em um ataque durante a noite. Não houve confirmação do Irã. Katz afirmou que ele e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, autorizaram os militares a matar qualquer outra autoridade iraniana sênior que estivesse sendo visada sem a necessidade de aprovação adicional.

update 8h19

Suspense com o Copom: Selic terá corte de meio ponto, 0,25 p.p. ou será mantida?

Variáveis para a economia local e global, incluindo o conflito no Oriente Médio, agravam o risco de inflação e elevam a aposta de que Comitê será cauteloso, optando por corte menor no juro ou até manutenção.

update 8h18

No 19º dia da guerra, Irã mantém ofensiva contra Israel e países do Golfo Pérsico

Explosões foram registradas nos Emirados Árabes Unidos e no Catar, enquanto a Arábia Saudita interceptou um drone que tinha Riad como alvo.

update 8h15

FED deve manter juros conforme guerra no Oriente Médio abala debate sobre política monetária

As autoridades do Federal Reserve, reunidas em um cenário de guerra que começou há menos de três semanas, devem manter a taxa de juros nesta quarta-feira, mas, mais significativamente, devem detalhar em um novo comunicado de política monetária e em novas projeções como sentem que a decisão do presidente Donald Trump de lançar um conflito aberto e sem prazo definido contra o Irã redefine as perspectivas para a economia dos Estados Unidos, a inflação e a política monetária. Não há apostas seguras e, sem um ponto de parada claro para a campanha de bombardeio dos Estados Unidos e Israel, economistas dizem que os impactos domésticos e globais dependem de quanto tempo a guerra vai durar, da estrutura de qualquer governo iraniano que surja ao final dela e se os preços do petróleo subirão ainda mais além de US$100 por barril ou se recuarão logo para os níveis anteriores à guerra, abaixo de US$80. O preço médio da gasolina nos EUA era de US$3,79 por galão na terça-feira, mais de 25% mais alto do que antes da guerra, de acordo com dados do grupo de defesa dos motoristas AAA. Por sua vez, vários outros preços podem aumentar: as companhias aéreas começaram a alertar sobre a alta dos custos de viagem com o aumento do preço do combustível de aviação, e uma autoridade da Casa Branca disse que os EUA estavam buscando outras fontes de fertilizantes agrícolas. (Reuters)

update 8h14

Flávio Bolsonaro diz que conversou com Moraes sobre prisão domiciliar do pai

Ele destacou o argumento de que a falta de acompanhamento constante no presídio pode acarretar o óbito do ex-presidente.

update 8h12

Barris de petróleo operam mistos e minério de ferro recua

Os preços do petróleo operam sem direção, depois que o Iraque assinou um acordo para retomar as exportações via Turquia, evitando o Estreito de Ormuz, enquanto os EUA intensificavam os esforços para forçar a reabertura do estreito. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, com o aumento das taxas de frete prejudicando as exportações de aço.

Petróleo WTI, -1,44%, a US$ 94,82 o barril

Petróleo Brent, +0,44%, a US$ 103,91 o barril

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,12%, a 811,00 iuanes (US$ 117,76)

update 8h09

Mercados da Europa operam com ganhos

Os mercados europeus operam em alta, com as atenções voltadas para a decisão de juros do Fed. Os investidores aguardam os dados de inflação da União Europeia, que serão divulgados ainda nesta sessão. Esses dados antecedem as decisões de política monetária do Banco Central Europeu, do Banco da Inglaterra, do Riksbank e do Banco Nacional Suíço, na quinta-feira.

STOXX 600: +0,51%

DAX (Alemanha): +0,73%

FTSE 100 (Reino Unido): +0,28%

CAC 40 (França): +0,96%

FTSE MIB (Itália): +1,03%

update 8h06

Bolsas da Ásia encerram dia com ganhos

As ações da China e de Hong Kong fecharam o pregão desta quarta-feira com leve alta, já que a cautela dos investidores em relação à decisão sobre as taxas de juros nos EUA foi superada pelos resultados da Alibaba, após a empresa anunciar que aumentará os preços dos produtos relacionados à inteligência artificial. Embora os mercados esperem que o banco central mantenha as taxas de juros inalteradas, seus comentários sobre a inflação e as perspectivas econômicas em meio à guerra entre os EUA e Israel contra o Irã serão analisados em busca de pistas.

Shanghai SE (China), +0,32%

Nikkei (Japão): +2,87%

Hang Seng Index (Hong Kong): +0,69%

Nifty 50 (Índia): +1,06%

ASX 200 (Austrália): +0,31%

update 8h03

EUA: índices futuros avançam à espera de decisão do FED

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta quarta-feira (18), com as atenções voltadas para primeira decisão sobre política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) após o início do conflito no Oriente Médio. A expectativa é de manutenção da taxa de juros entre 3,5% e 3,75% ao ano. O mercado também acompanha possíveis sinalizações do presidente do Fed, Jerome Powell, especialmente sobre o impacto da alta do petróleo nas próximas decisões de política monetária. Além da decisão do Fed, os investidores também aguardam a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI) referente a fevereiro. Em relação aos lucros, as atenções estão voltadas para o balanço da Micron Technology, após o fechamento do mercado.

Dow Jones Futuro: +0,46%

S&P 500 Futuro: +0,49%

Nasdaq Futuro: +0,65%

update 8h01

Prévia de março indica queda de confiança e aumento da incerteza

Considerando o período de turbulência internacional, o FGV IBRE realizou uma prévia dos resultados do Índice de Confiança Empresarial (ICE) e do Indicador de Incerteza da Economia (IIE-BR). Esse resultado foi apurado considerando coleta de dados até a sexta-feira, dia 13 de março de 2026.

update 8h00

Abertura de mercados

Federal Reserve e Banco Central anunciam nesta quarta-feira suas decisões de política monetária sob a sombra da guerra no Oriente Médio, com os preços do petróleo recuando nesta sessão e dando algum alívio aos mercados. As decisões sobre as taxas de juros devem dar aos investidores pistas sobre como as autoridades estão avaliando os riscos ao crescimento e à inflação em meio ao conflito dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Israel intensificou sua ofensiva ao matar o chefe de segurança do Irã, que atacou instalações petrolíferas nos Emirados Árabes Unidos. Um alto funcionário iraniano disse que o novo líder supremo do país rejeitou propostas de redução das tensões. Mas os preços do petróleo recuavam depois que autoridades iraquianas e curdas concordaram em retomar as exportações pelo porto turco de Ceyhan, embora o Estreito de Ormuz permaneça em grande parte fechado. O Fed divulga sua decisão de política monetária às 15h (horário de Brasília), com expectativa de manutenção dos juros. Mas devem detalhar em um novo comunicado e em novas projeções como sentem que a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de lançar um conflito aberto e sem prazo definido contra o Irã redefine as perspectivas para a economia dos Estados Unidos, a inflação e a política monetária. Já a expectativa para o Banco Central é de redução da Selic pela primeira vez desde maio de 2024, segundo pesquisa da Reuters, devendo enfatizar a necessidade de cautela diante das crescentes preocupações com o conflito no Oriente Médio. Na quinta-feira é a vez de Banco Central Europeu, Banco da Inglaterra e Banco do Japão anunciarem suas decisões. (Reuters)

update 7h54

Principais índices em Nova York fecharam ontem com ganhos

Investidores em Wall Street até começaram o dia desanimados, após novos ataques feitos pelo Irã, mas ganharam empolgação, com Israel dizendo que matou o comandante de segurança iraniano, Ali Larijani. Os países aliados aos EUA, por outro lado, seguem se recusando a entrar na guerra. Os futuros do petróleos sobem hoje, após a baixa de véspera, mas é um avanço não muito expressivo. Muitos atribuem o bom desempenho contínuo do mercado de ações a uma economia relativamente forte, inflação controlada e lucros expressivos, mas Holly Mazzocca, presidente da Bartlett Wealth Management, afirmou à CNBC que “os riscos para essa trajetória de crescimento estão aumentando”. “Começamos este ano com uma base bastante sólida, mas o mercado de trabalho, em particular, enfraqueceu significativamente. Portanto, a grande questão para os investidores agora é ser realista e reconhecer que os riscos gerais para a continuidade desse crescimento são maiores hoje do que eram há algumas semanas”. Nesta quarta-feira, o Federal Reserve decide novamente sobre a taxa de juros e a manutenção no atual patamar é visto como a decisão mais provável.

Dia (%)PontosDow Jones0,1046.993,87S&P 5000,256.716,19Nasdaq0,4722.479,53 update 7h52

DIs: juros futuros terminaram ontem com altas por toda a curva

Taxa (%)Variação (pp)DI1F2714,1350,065DI1F2813,6350,085DI1F2913,6050,070DI1F3113,7550,030DI1F3213,7900,010DI1F3313,8100,015DI1F3413,7950,005DI1F3513,7850,015 update 7h50

Dólar comercial fecha com nova queda, agora de 0,58%

O dólar comercial teve a segunda queda seguida diante do real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,12%, aos 99,59 pontos.

Venda: R$ 5,199

Compra: R$ 5,199

Mínima: R$ 5,177

Máxima: R$ 5,242

update 7h48

Maiores baixas, altas e mais negociadas de ontem

Maiores baixas

Dia (%)Valor (R$)MGLU3-8,139,04CSAN3-4,225,22BRAV3-3,3318,02HAPV3-2,938,62ENGI11-2,3551,61

Maiores altas

Dia (%)Valor (R$)NATU38,469,36CSNA35,146,34PRIO34,8362,69BRKM54,3712,19RECV33,9613,65

Mais negociadas

NegóciosDia (%)PETR474.9651,76ITUB446.057-0,67PRIO344.1254,83B3SA342.8001,44ENEV335.5383,22 update 7h45

Ibovespa terminou ontem com alta de 0,30%, aos 180.409,73 pontos

Máxima: 182.800,30

Mínima: 179.849,79

Diferença para a abertura: +534,29 pontos

Volume: R$ 26,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

Segunda-feira (16): +1,25%

Terça-feira (17): +0,30%

Semana: +1,55%

Março: -4,44%

1T26: +11,97%

2026: +11,97%

Acompanhe diariamente a cobertura sobre bolsa, dólar e juros a partir das 8 horas.

Sugestões, dúvidas e críticas entre em contato com [email protected].

IM Trader: notícias, análises, vídeos, podcasts e guias no novo canal do InfoMoney sobre Mercados.

Compartilhe

reply











Mais sobre

Mercados

Ações

Ao Vivo

Bolsa

Câmbio

Dólar

Ibovespa

Trader

Fonte: InfoMoney