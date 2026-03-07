Idoso baleado em tentativa de homicídio chega ferido de canoa à cidade de Tarauacá

Uma ocorrência de tentativa de homicídio mobilizou a Polícia Militar do Acre na manhã deste sábado (7), no município de Tarauacá. O caso foi registrado na Rua Antônio Maroca e teve como vítima um homem de 60 anos.

Segundo informações repassadas à polícia, moradores informaram que havia um homem ferido dentro de uma canoa às margens do Rio Tarauacá, nas proximidades de uma serraria. Ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram J.S.L. deitado em uma rede dentro da embarcação, com o corpo coberto de sangue e apresentando perfurações que indicavam disparos de arma de fogo.

Mesmo bastante ferido, o idoso contou aos policiais que o ataque aconteceu ainda na noite de sexta-feira (6), por volta das 19 horas. Ele relatou que estava em casa com a esposa, identificada pelas iniciais F.R.C., quando ouviu um barulho na porta da frente da residência.

Ao tentar verificar o que estava acontecendo, acabou sendo surpreendido por três homens encapuzados e armados que invadiram o imóvel e começaram a atirar. De acordo com o relato da vítima, ele ainda tentou alcançar uma espingarda para se defender, porém foi impedido pelos criminosos e acabou sendo agredido enquanto os disparos continuavam.

Durante a ação, a esposa do idoso conseguiu correr e se esconder em uma área de mata próxima à casa. A vítima afirmou também que ouviu um dos suspeitos ordenar que ele fosse morto, demonstrando a intenção de não deixá-lo vivo.

Após o crime, os três homens fugiram e tomaram rumo desconhecido. Moradores relataram que no local ficaram cápsulas de munição, possivelmente de calibre .22, mas elas não foram apresentadas à guarnição no momento da ocorrência.

Gravemente ferido, o homem recebeu ajuda de pessoas da comunidade, que o colocaram em uma canoa e iniciaram o transporte pelo rio ainda durante a madrugada. A viagem começou por volta da 1h da manhã e só terminou ao amanhecer, quando ele chegou à cidade e a polícia foi acionada.

O caso agora deverá ser apurado pela Polícia Civil, que ficará responsável por identificar os autores e esclarecer as circunstâncias da tentativa de homicídio.