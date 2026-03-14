15/03/2026
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Idoso é prensado contra porteira após caminhão descer sozinho e acidente assusta

Veículo começou a se mover enquanto pessoas abriam passagem, causando momento de tensão

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Idoso é prensado contra porteira após caminhão descer sozinho e acidente assusta
Caminhão desce sozinho e prensa idoso em porteira/ Foto: Reprodução

Um momento de tensão foi registrado quando um idoso acabou prensado contra uma porteira após um caminhão começar a se mover sozinho. A situação ocorreu enquanto três rapazes tentavam abrir a passagem para que o veículo atravessasse o local.

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Durante a abertura da porteira, o caminhão, que estava parado, começou a descer em direção à estrutura. O movimento inesperado fez com que o veículo atingisse a porteira e pressionasse o idoso contra o local.

Idoso é prensado contra porteira após caminhão descer sozinho e acidente assusta

Caminhão desce sozinho e prensa idoso em porteira/ Foto: Reprodução

Pessoas que estavam próximas presenciaram a cena e ficaram assustadas com o ocorrido. O momento gerou preocupação e correria entre as testemunhas que acompanhavam a situação.

Apesar do impacto e do grande susto, ninguém ficou ferido. O episódio chamou a atenção para os cuidados necessários quando veículos pesados estão estacionados, especialmente em áreas com inclinação ou sem os devidos sistemas de segurança acionados.

Idoso é prensado contra porteira após caminhão descer sozinho e acidente assusta

Caminhão desce sozinho e prensa idoso em porteira/ Foto: Reprodução

Casos como esse reforçam a importância de garantir que caminhões e outros veículos de grande porte estejam devidamente travados antes de qualquer manobra ou parada em terrenos inclinados.

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