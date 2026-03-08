08/03/2026
Idoso viraliza ao mostrar cuidados com orquídeas e apresentar a menor espécie do mundo

Vídeos sobre cultivo de plantas atraem seguidores interessados em jardinagem e espécies raras

Idoso viraliza ao mostrar cuidados com orquídeas e apresentar a menor espécie do mundo
Idoso mostra menor orquídea do mundo em vídeo/ Foto: Instagram

O apaixonado por plantas Masuji Kayasima tem chamado a atenção nas redes sociais ao compartilhar diariamente vídeos mostrando cuidados e curiosidades sobre diferentes espécies de orquídeas.

Em seu perfil no Instagram, ele publica conteúdos voltados principalmente para amantes da jardinagem, apresentando desde orquídeas populares até micro-orquídeas, espécies conhecidas pelo tamanho reduzido e pela delicadeza das flores.

Em um dos vídeos que repercutiram entre seguidores, Masuji apresenta o que afirma ser a menor orquídea do mundo, a Barbosella nieseae. Na gravação, ele mostra a planta de perto e explica detalhes sobre o cultivo e as características da espécie.

Segundo ele, apesar do tamanho extremamente pequeno, a planta exige cuidados semelhantes aos de outras orquídeas, principalmente em relação à umidade, ventilação e iluminação adequada.

As chamadas micro-orquídeas são conhecidas por suas dimensões discretas e por despertarem o interesse de colecionadores e cultivadores especializados. Muitas dessas espécies são encontradas em florestas tropicais e podem crescer em troncos de árvores ou em ambientes úmidos.

Os vídeos publicados por Masuji têm atraído a atenção de seguidores que se interessam pelo universo das plantas ornamentais e buscam aprender mais sobre o cultivo de espécies raras ou pouco conhecidas.

