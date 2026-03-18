Ieptec convoca aprovados e publica editais para novos cursos profissionais no Acre

Candidatos aprovados em processos seletivos do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) começaram a ser convocados para atuar em cursos de formação profissional no Acre. Ao mesmo tempo, o instituto também deu sinal verde para a oferta de uma nova qualificação na área de costura, ampliando as oportunidades de capacitação em todo o estado. As informações estão no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (18).

As convocações abrangem diferentes modalidades, como docentes horistas, mensalistas e profissionais de apoio administrativo. Há chamados para municípios como Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Tarauacá e Feijó.

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Os candidatos devem comparecer entre os dias 18 e 20 de março para entrega de documentos e assinatura do termo de compromisso. A lista de exigências inclui documentos pessoais, comprovantes de regularidade eleitoral e judicial, além de cadastro junto à Secretaria da Fazenda.

Além das convocações, o Ieptec aprovou o projeto pedagógico de um curso de qualificação profissional em Costureiro de Máquina Reta e Overloque. Com carga horária de 200 horas e turmas de até 35 alunos, a formação será ofertada em mais de 20 municípios acreanos.

O curso pretende atender jovens, estudantes e trabalhadores interessados em ingressar ou se qualificar no setor de confecção, com aulas que vão desde fundamentos técnicos até práticas avançadas e controle de qualidade.

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