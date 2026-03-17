Ieptec convoca aprovados em seletivos para atuação administrativa e docente; veja nomes

Teve chamamento no Diário Oficial do Estado (DOE)! O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) convocou candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para atuação em Rio Branco, tanto na área administrativa quanto no corpo docente. Os convocados devem comparecer já a partir desta terça-feira (17) para entrega de documentos e assinatura do termo de compromisso.

A chamada contempla profissionais bolsistas não docentes, com atuação em apoio operacional e executivo, além de uma vaga para docente mensalista. Os contratos têm duração prevista de até 24 meses.

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Para os cargos administrativos, foram convocados candidatos classificados entre a 15ª e a 26ª posição para apoio operacional, e da 17ª à 26ª colocação para apoio executivo, todos com carga horária de 40 horas semanais. Já para a função docente, foi convocada a candidata classificada em primeiro lugar, com carga horária de 20 horas.

A entrega da documentação ocorre na unidade central do Ieptec, localizada na Rua Riachuelo, bairro José Augusto, no centro de Rio Branco, sempre no período da manhã, das 8h às 12h, até o dia 19 de março.

Para a assinatura, são necessários: identificação pessoal, CPF, comprovante de residência, certidões negativas da Justiça, além de comprovação de escolaridade e conta bancária ativa. Também é necessário apresentar comprovante de cadastro junto à Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz).

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