Imagens de câmeras mostram jovens após estupro coletivo comemorando em elevador após crime

O programa Fantástico exibiu, na noite deste domingo (08), imagens que revelam a reação de jovens suspeitos de participar de um estupro coletivo. O crime, que vitimou uma adolescente de 17 anos, ocorreu em um condomínio localizado no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Nas gravações registradas pelos próprios autores, quatro homens adultos e um menor de idade aparecem dentro do elevador momentos após o episódio. As imagens mostram o grupo comemorando a ação, o que gerou uma onda imediata de indignação e forte repercussão negativa nas redes sociais e entre as autoridades fluminenses.

As cenas apresentadas durante a reportagem dominical chocaram o público pela frieza demonstrada pelos envolvidos logo após o ato violento. Os registros agora integram o conjunto de provas das investigações conduzidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que trabalha para identificar e responsabilizar todos os participantes do grupo.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

A divulgação do vídeo é considerada uma peça fundamental para o inquérito policial, ajudando a traçar a cronologia dos fatos dentro do condomínio. As autoridades buscam agora depoimentos de testemunhas e outras evidências que possam reforçar a materialidade do crime de estupro de vulnerável e a participação individual de cada suspeito.

O caso segue sob intensa vigilância da opinião pública e de órgãos de proteção à mulher, que cobram celeridade na justiça. Até o momento, as imagens do elevador são os registros mais contundentes da conduta dos jovens após o crime, servindo como base para os próximos passos da investigação policial na capital carioca.