Imagens de câmeras mostram jovens após estupro coletivo comemorando em elevador após crime

Imagens mostram reação de jovens suspeitos de participar de estupro coletivo em prédio de Copacabana
O programa Fantástico exibiu imagens de câmeras de segurança que mostram suspeitos celebrando após estupro coletivo de adolescente

O programa Fantástico exibiu, na noite deste domingo (08), imagens que revelam a reação de jovens suspeitos de participar de um estupro coletivo. O crime, que vitimou uma adolescente de 17 anos, ocorreu em um condomínio localizado no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Terceiro réu por estupro coletivo, Vitor Hugo Simonin se entrega à polícia / Foto: Globo NEws

Nas gravações registradas pelos próprios autores, quatro homens adultos e um menor de idade aparecem dentro do elevador momentos após o episódio. As imagens mostram o grupo comemorando a ação, o que gerou uma onda imediata de indignação e forte repercussão negativa nas redes sociais e entre as autoridades fluminenses.

As cenas apresentadas durante a reportagem dominical chocaram o público pela frieza demonstrada pelos envolvidos logo após o ato violento. Os registros agora integram o conjunto de provas das investigações conduzidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que trabalha para identificar e responsabilizar todos os participantes do grupo.

A divulgação do vídeo é considerada uma peça fundamental para o inquérito policial, ajudando a traçar a cronologia dos fatos dentro do condomínio. As autoridades buscam agora depoimentos de testemunhas e outras evidências que possam reforçar a materialidade do crime de estupro de vulnerável e a participação individual de cada suspeito.

O caso segue sob intensa vigilância da opinião pública e de órgãos de proteção à mulher, que cobram celeridade na justiça. Até o momento, as imagens do elevador são os registros mais contundentes da conduta dos jovens após o crime, servindo como base para os próximos passos da investigação policial na capital carioca.

