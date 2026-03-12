Imagens mostram ação de grupo que rendeu motorista de app durante assalto a loja no Acre

Imagens que circulam nas redes sociais mostram parte da ação criminosa que ocorreu na noite desta quarta-feira (11), no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul, quando um motorista de aplicativo foi feito refém por quatro homens durante o roubo a uma loja de confecções.

Como já foi noticiado anteriormente, a ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar do Acre, que chegaram a realizar buscas e perseguição aos suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.

Segundo informações repassadas pela polícia, o motorista relatou que recebeu uma solicitação de corrida por meio do celular para buscar um passageiro no bairro Cohab. Ao chegar ao local, quatro indivíduos entraram no veículo e pediram que ele os levasse até uma loja localizada no bairro João Alves.

Ao chegar em frente ao estabelecimento, o motorista foi rendido pelos criminosos. Três deles desceram do carro e entraram na loja para cometer o roubo, enquanto o quarto permaneceu no interior do veículo mantendo a vítima sob ameaça.

Após alguns minutos, os suspeitos retornaram carregando uma grande quantidade de roupas. O motorista ainda relatou que um dos homens estava armado com uma pistola e ordenou que ele retornasse ao ponto inicial da corrida, no bairro Cohab, onde os criminosos desembarcaram levando os produtos roubados.

Durante as diligências na região, policiais chegaram a visualizar alguns indivíduos saindo de uma casa abandonada carregando sacos. Ao perceberem a presença da viatura, eles fugiram e abandonaram o material roubado, entrando em uma área de mata.

Outras equipes policiais foram acionadas para reforçar as buscas, mas até o momento os suspeitos não foram localizados.

As imagens agora divulgadas mostram parte da movimentação relacionada ao caso e devem ajudar nas investigações conduzidas pela Polícia Civil do Acre, responsável por identificar os envolvidos no crime.