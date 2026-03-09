Incra amplia assentamento no Acre e capacidade de famílias salta de 85 para 450

Uma decisão publicada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), nesta segunda-feira (9), no Diáro Oficial da União (DOU) deve mudar a realidade de centenas de famílias no interior do Acre.

O órgão federal determinou a ampliação da capacidade do assentamento Riozinho, localizado em Sena Madureira, que passa de 85 para 450 famílias beneficiadas, além de alterar a modalidade do projeto.

LEIA TAMBÉM: Incra inclui 1,6 mil famílias do MA em Programa da Reforma Agrária

Com a mudança, o antigo Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Riozinho passa a ser classificado como Projeto de Assentamento Federal (PA). Segundo o Incra, a alteração ocorreu após estudos técnicos apontarem que a proposta inicial do projeto já não correspondia mais à realidade atual da área.

A decisão também atende a uma demanda apresentada pela própria comunidade local, que vinha solicitando a mudança na modalidade do assentamento.

De acordo com a portaria, a alteração permite ampliar significativamente o número de famílias atendidas no projeto, que fica sob gestão da superintendência regional do Incra no Acre.