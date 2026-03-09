09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Incra amplia assentamento no Acre e capacidade de famílias salta de 85 para 450

Portaria também altera modalidade do projeto Riozinho

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Orgão federal determinou a ampliação da capacidade do assentamento Riozinho, localizado em Sena Madureira. Foto: Reprodução

Uma decisão publicada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), nesta segunda-feira (9), no Diáro Oficial da União (DOU) deve mudar a realidade de centenas de famílias no interior do Acre.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O órgão federal determinou a ampliação da capacidade do assentamento Riozinho, localizado em Sena Madureira, que passa de 85 para 450 famílias beneficiadas, além de alterar a modalidade do projeto.

LEIA TAMBÉM: Incra inclui 1,6 mil famílias do MA em Programa da Reforma Agrária

Com a mudança, o antigo Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Riozinho passa a ser classificado como Projeto de Assentamento Federal (PA). Segundo o Incra, a alteração ocorreu após estudos técnicos apontarem que a proposta inicial do projeto já não correspondia mais à realidade atual da área.

A decisão também atende a uma demanda apresentada pela própria comunidade local, que vinha solicitando a mudança na modalidade do assentamento.

De acordo com a portaria, a alteração permite ampliar significativamente o número de famílias atendidas no projeto, que fica sob gestão da superintendência regional do Incra no Acre.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.