Incra inclui 1,6 mil famílias do MA em Programa da Reforma Agrária

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) incluiu 1,6 mil famílias de comunidades quilombolas do Maranhão no Programa Nacional de Reforma Agrária.
A decisão está publicada na edição desta sexta-feira (6) do Diário Oficial da União.
A medida autoriza o processo de seleção das famílias por meio da Plataforma de Governança Territorial. Por meio da página, ocupantes de assentamentos e de áreas rurais da União passíveis de regularização podem solicitar a titulação pela internet, sem a necessidade de ir a uma unidade do Incra.
Territórios quilombolas
O Decreto nº 4.887/2003 determina que o Incra é a autarquia competente, na esfera federal, pela titulação dos territórios quilombolas.
Como parte de uma reparação histórica, a política de regularização fundiária de Territórios Quilombolas tem a finalidade de proporcionar vida digna e a continuidade desses grupos étnicos.
Veja a lista das comunidades beneficiadas:
|Comunidade
|Município
|Número de Famílias
|Bonsucesso
|Mata Roma
|1195
|
Cipoal dos Pretos
|
Codó
|32
|Mata Virgem
|Codó
|20
|Rampa/Alto Alegre/Piqui
|Vargem Grande
|286
|Vila Nova Ilha do Cajual
|Alcântara
|79