10/03/2026
ContilPop
O desafio de levar o “pernambucanês” ao Oscar: como traduzir as gírias de ‘O Agente Secreto’
Ivete Sangalo atualiza estado de saúde após cirurgia facial e detalha uso de titânio
“O Agente Secreto” chega à Netflix e está entre os mais vistos
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”

Indígena é agredido por pescadores ilegais e abandonado amarrado à deriva em rio no Amazonas

Caso ocorreu dentro da Terra Indígena Vale do Javari e é investigado pelo Ministério Público Federal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Indígena é agredido por pescadores ilegais e abandonado amarrado à deriva em rio no Amazonas
Indígena foi agredido e deixado amarrado à deriva após encontro com pescadores ilegais/ Foto: Reprodução

Um indígena foi agredido e abandonado amarrado à deriva no rio Ituí após ser surpreendido por pescadores ilegais enquanto pescava próximo à aldeia Beija-Flor, do povo Matis. O caso ocorreu no dia 3 de março dentro da Terra Indígena Vale do Javari e está sendo investigado.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo as informações apuradas, o indígena estava pescando nas proximidades da aldeia quando encontrou os pescadores ilegais. Após a agressão, ele foi amarrado e deixado à deriva no Rio Ituí.

Indígena é agredido por pescadores ilegais e abandonado amarrado à deriva em rio no Amazonas

Indígena foi agredido e deixado amarrado à deriva após encontro com pescadores ilegais/ Foto: Reprodução

A Terra Indígena Vale do Javari, localizada no extremo oeste do Amazonas, é considerada uma das maiores terras indígenas do país. A região enfrenta pressão constante de invasores, pesca ilegal e outras atividades criminosas que colocam em risco os povos indígenas e seus territórios.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

O caso passou a ser acompanhado pelo Ministério Público Federal, que abriu investigação e solicitou informações a órgãos responsáveis pela proteção da área.

Entre as instituições acionadas estão a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Distrito Sanitário Indígena da região, que devem prestar esclarecimentos sobre o ocorrido e as medidas de proteção adotadas no território.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.