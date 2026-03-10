Um indígena foi agredido e abandonado amarrado à deriva no rio Ituí após ser surpreendido por pescadores ilegais enquanto pescava próximo à aldeia Beija-Flor, do povo Matis. O caso ocorreu no dia 3 de março dentro da Terra Indígena Vale do Javari e está sendo investigado.

Segundo as informações apuradas, o indígena estava pescando nas proximidades da aldeia quando encontrou os pescadores ilegais. Após a agressão, ele foi amarrado e deixado à deriva no Rio Ituí.

A Terra Indígena Vale do Javari, localizada no extremo oeste do Amazonas, é considerada uma das maiores terras indígenas do país. A região enfrenta pressão constante de invasores, pesca ilegal e outras atividades criminosas que colocam em risco os povos indígenas e seus territórios.

O caso passou a ser acompanhado pelo Ministério Público Federal, que abriu investigação e solicitou informações a órgãos responsáveis pela proteção da área.

Entre as instituições acionadas estão a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Distrito Sanitário Indígena da região, que devem prestar esclarecimentos sobre o ocorrido e as medidas de proteção adotadas no território.